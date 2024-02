Grande Fratello, il preferito e il meno votato nel nuovo televoto. Nella puntata di ieri, mercoledì 14 febbraio, c’è stato spazio per un nuovo voto anche se nessuno è stato eliminato. Tuttavia dalle preferenze del pubblico è emerso il concorrente più amato e quello che al prossimo appuntamento rischia l’eliminazione. Intanto continuano le polemiche sul ‘branco’ contro Beatrice.

Nonostante i richiami di Alfonso Signorini diversi concorrenti del gruppo nella notte si sono nuovamente scagliati contro Beatrice Luzzi: “Deve fare un passo avanti, invece è lei che si isola, non gioisce nemmeno dei nostri momenti belli”, “Beatrice è una persona cattiva, io non sono falso l’ho affrontata e le ho detto in faccia che è cattiva” e così via. E indovinate un po’ il pubblico come ha votato?

Leggi anche: “Che orrore?”. Grande Fratello, Signorini parla di branco contro Beatrice, ma nella notte accade l’impensabile





Il pubblico sceglie ancora lei, chi va al televoto

Lunedì scorso è stato eliminato Vittorio. Tutti sono rimasti sconvolti dall’esito del televoto e c’è stato uno scambio di accuse per individuare di chi fosse la colpa. Stavolta al televoto c’erano Beatrice Luzzi, Marco Maddaloni e Stefano Miele. E per l’ennesima volta il pubblico ha scelto proprio l’attrice come concorrente preferita con il 47% di voti.

Marco è stato votato dal 43% dei telespettatori, mentre Stefano ha ricevuto solo il 10% delle preferenze. Così sarà proprio lui a finire al televoto nella prossima puntata rischiando l’eliminazione. Per Beatrice, quindi, un risultato dolce-amaro visto che proprio lo stilista è l’unico al suo fianco insieme a Sergio soprattutto dopo l’uscita di Fiordaliso. Nel corso della puntata, poi, ci sono state altre nomination con tutti i concorrenti nominabili tranne Stefano già finito al televoto.

Il pubblico ha deciso che al candidato all'eliminazione per il pubblico è… Stefano! #GrandeFratello pic.twitter.com/PwWYzbLV9d — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 14, 2024

Ebbene Stefano e Sergio hanno nominato Grecia; Paolo, Rosy, Greta, Perla, Massimiliano, Letizia e Anita hanno nominato Beatrice. Marco, Grecia e Federico hanno scelto Sergio. Beatrice ha nominato Marco. Dunque sono finiti al televoto Beatrice, Sergio, Grecia e Stefano. Uno di loro sarà eliminato e dovrà abbandonare la Casa.

“Parli proprio tu, le tue curve…”. Grande Fratello, Signorini asfalta Simona Tagli in diretta