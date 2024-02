Beatrice commenta le nomination e nuovamente il pubblico è tutto dalla sua parte. Dopo tanti mesi al Grande Fratello sempre a combattere praticamente da sola contro tutti la stanchezza sembra minare la stabilità dell’attrice. Recentemente Bea ha vissuto forse il periodo più delicato all’interno della Casa. Sempre più isolata, nonostante qualche avvicinamento frutto più di strategia che d’altro.

L’ultimo scontro è avvenuto all’esterno, durante la gita con pranzo, con Marco Maddaloni a fare da ‘capopopolo’ e tutti gli altri ad applaudire tanto per mettere ancora più pressione su Beatrice. Come sempre lei si è difesa, ma poi ha avuto un crollo e da qualche tempo sembra davvero arrivata al limite della sopportazione. Le recenti nomination hanno pesato e quando Letizia Petris ha spiegato il perché del suo voto Beatrice è partita in quinta.

Leggi anche: “È arrivato un messaggio da fuori”. Grande Fratello, Beatrice è in confessionale e gela Signorini





Letizia parla con Beatrice delle nomination: la riflessione dell’attrice

Dopo la diretta Letizia ha spiegato a Beatrice: “Ho detto: ‘È quella più amata qua dentro, una nomination non la tocca‘ piuttosto che nominare altre persone tipo Federico che qui dentro rischia tantissimo, è più debole tra tutti voi. Loro erano già in nomination. La mia nomination non è per dire ‘rimango sul passato o altro’ ho pensato che eri la più forte e non ho pensato minimamente a ciò che hai detto. Ora che mi hai fatto riflettere probabilmente hai ragione. Ma tanto saresti andata lo stesso, non sono stata l’unica”.

La replica dell’attrice: “Ma vuoi che ti perdono? Non ti perdono perché mettendomi lì metti a rischio sia lui sia Stefano quindi per me è un dramma stare in nomination. Ma comunque tanto se non mi nominavi te mi avrebbe nominato qualcun altro, sempre per lo stesso motivo che va avanti da mesi. Nominare me è una cosa facile per tutti voi e vi ha permesso di stare uniti, mi dovete fare un monumento alla fine di questo Grande Fratello”.

Bea: “Nominare me è la cosa più facile per tutti voi.. che vi ha permesso di restare sempre uniti, dovete farmi un monumento alla fine di questo grande fratello.”



SPILLANDO VERITÀ CON ARCO E FRECCE 🏹🏹🏹 #GrandeFratello pic.twitter.com/CU0oYToLnm — 𝓔𝓶𝓪𝓷𝓾𝓮𝓵𝓮𝓼𝓸𝓷𝓸𝓲𝓸_97 (@zabetta97) February 20, 2024

“Per come sono fatta io – ha concluso Beatrice – non riesco a provare rabbia nei vostri confronti, per niente. Però dopo l’ultima puntata in cui avete visto quel video, avete preso gli applausi, mi avete interrotta cento volte quando volevo parlare, poi mi avete anche nominata. Se mi date un abbraccio io lo raccolgo perché sono molto affettuosa. Fossi stata in voi io non avrei gestito le cose in questo modo. Ci sono anche tante altre persone a cui non sei così legata”. Di nuovo gioco, partita, incontro per la rossa?

“Comunicazione urgente”. Grande Fratello, i concorrenti richiamati in sala: tocca Greta e Alessio dare la notizia