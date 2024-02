Al termine della puntata del Grande Fratello in onda lunedì 19 febbraio in prima serata su Canale 5, i concorrenti della Casa hanno affrontato le nomination per mandare i nominati al televoto con il meccanismo dei piramidali, durante il quale gli inquilini esprimono le loro nomination nel segreto del confessionale o apertamente. Simona Tagli e Alessio Falsone, in quanto nuovi arrivati, sono esenti.

Stefano Miele e a Sergio D’Ottavi, i meno votati delle scorse puntate, sono automaticamente al televoto. Sono cinque i concorrenti che si sfideranno nel prossimo televoto: gli inquilini decidono di nominare anche Federico Massaro, Marco Maddaloni e Beatrice Luzzi.

Beatrice Luzzi: “È arrivato un messaggio dall’esterno”

In nomination, e quindi al televoto che mercoledì decreterà l’eliminato della serata, ci sono Stefano Miele, Sergio D’Ottavi, Beatrice Luzzi e Marco Maddaloni. Durante le nomination lo sportivo ha nominato l’attrice e lei, nel segreto del confessionale, lo ha ripagato con la stessa moneta.

Beatrice è andata in confessionale per le nomination, ma ha anche parlato della situazione di stress che ha vissuto ipotizzando che qualcuno da fuori, con un chiaro riferimento agli autori, abbia detto ai suoi coinquilini di darsi una calmata. “Sto bene. Faccio finta che tutto vada bene, non ho capito se è arrivato qualche messaggio dall’esterno.. come mai tutti questi abbracci? Non lo so, c’è stato un cambiamento improvviso. Io ne approfitto per sopravvivere”, ha detto.

A questo punto Signorini è intervenuto: “Anche io ho i miei dubbi però mi fa piacere vederti serena”. “Mi dispiace per il mio pubblico.. ma io sarò fedele. Non vi nascondo che io ho perso speranza e loro (gli altri gieffini, ndr) credibilità. Voto Marco Maddaloni perché in queste due settimane non si è mai scusato. Anzi mi ha rinominata. Io penso di essere il loro collante insostituibile, così non si votano mai”, ha detto Beatrice.

Poi un appello a tutti i genitori e le persone che assistono a scene di bullismo e a episodi in cui i ragazzi adolescenti vengono isolati: “Scusate voglio dire una cosa: invito tutti i genitori a intervenire quando accade qualcosa di simile, così come fa Alfonso con noi. Capita con i genitori più distratti. Io, pur essendo grande e con strumenti, mi sono sentita minata profondamente”, ha detto Beatrice Luzzi.