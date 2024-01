Il ritorno di Beatrice Luzzi al Grande Fratello è stato salutato da un fiume di commenti sui social. L’amore che il pubblico prova per l’attrice è del resto ben testimoniato dai sondaggi che la danno come favorita numero uno per la vittoria. Secondo l’ultimo sondaggio pubblicato, della realizzazione del quale si è incaricata Novella 2000, Beatrice è in testa saldamente nella classifica del gradimento con percentuali bulgare forse mai raggiunte da un concorrente nella lunga storia del programma.

>>“Che brutta notizia”. Alfonso Signorini lo ha saputo questa mattina dopo il ritorno di Beatrice al Grande Fratello

Gli ultimi dati, infatti, la attestano al 59%. Percentuale che se da una parte sembra mettere una pietra tombale sul futuro del gioco, dall’altra fornisce il metro di quanto Beatrice abbia toccato i cuori. Beatrice sul ritorno della quale erano in pochi, nella casa, a scommettere. Pure Fiordaliso, sua fedelissima, aveva raccontato di non essere convinta di vederla varcare la porta rossa.





Grande Fratello, Beatrice spiega a Fiordaliso il motivo del ritorno

Poi, ieri sera, è arrivata la sorpresa. E stamani proprio a Fiordaliso Bea ha raccontato le ragioni che l’hanno spinta a tornare. Il primo motivo è stato l’essere riuscita a risolvere alcune questioni famigliari. “Guarda, tra l’altro sono riuscita a risolvere la situazione di mia madre. Ho avuto una fortuna… perché ho beccato la sua filippina che va la mattina e adesso abbiamo fatto l’accordo che va tutte le sere a dormire lì”.

“Quindi mia sorella è molto sollevata. Nei casi in cui lei o mia sorella non possano, ci va la donna che viene da me. Mia mamma è contenta perché la filippina la conosce e le vuole bene, non avrebbe mai voluto un’altra. Quindi mia sorella era molto in difficoltà, perché voleva metterle una badante, lei non voleva. Invece abbiamo trovato questa soluzione”.

“Quindi mia mamma è contenta, mia sorella è tranquilla… adesso ricomincerà anche a viaggiare per lavoro”.

Beatrice spiegando perché è tornata.



Tutta, ma proprio tutta la sua famiglia l’hanno spinta a tornare. Suo padre le aveva detto che sta volta non poteva mollare. Inoltre, da donna intelligente, ribadisce che alla fine questo per lei È LAVORO.



E ora muti. #grandefratello pic.twitter.com/yFq7SsQnVJ — falsaaaaah (@falsaaaaah) January 9, 2024

È stata anche la volontà del padre: “I miei figli volevano che tornassi… Alessandro da morire, la mia donna di servizio, mia madre, i miei parenti che ho trovato al funerale… Tutti volevano che tornassi qui. Più di tutto è il discorso che facevamo io e te, che poi è quello che ho detto ieri e che mi ha detto mio padre. ‘Stavolta non mollare’, mi ha detto. Poi è anche lavoro, non dimentichiamocelo”.