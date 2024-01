La puntata del Grande Fratello in onda lunedì 8 gennaio su Canale 5 si è aperta con la strigliata del conduttore Alfonso Signorini ad alcuni concorrenti, in particolare a chi ha tenuto un comportamento irrispettoso nei confronti di Beatrice Luzzi quando è venuto a mancare il padre. Quest’ultima è rientrata nella casa dopo aver scritto una lettera al padre letta ai suoi compagni di avventura in diretta, nella quale ha poi spiegato il motivo per cui ha deciso di tornare a lottare per vincere il Grande Fratello.

“Con il comportamento all’interno della casa e vedendo alcune immagini qualche ora dopo sono rimasto addolorato e devo dirvelo sinceramente. Ho fatto una cosa che non ho mai fatto nei 5 anni di conduzione e nemmeno nei dieci anni precedenti, ho pubblicato un post su Instagram che diceva: “La mancanza di empatia di alcuni concorrenti mi lascia senza parole“. Tutto qui”, ha detto Alfonso Signorini.

La puntata del Grande Fratello di lunedì è stata molto appassionante. Il ritorno in gara di Beatrice Luzzi è stato sicuramente un argomento di interesse e discussione nello studio e all’interno della casa, e infatti già in serata si sono creati nuove dinamiche. Perdere una concorrente come l’attrice di Vivere sarebbe stato un brutto colpo per il reality show condotto da Alfonso Signorini.

Beatrice Luzzi è la concorrente più apprezzata di questa edizione del Grande Fratello e il suo addio avrebbe sancito il totale fallimento del reality show. Nonostante il ritorno in campo dell’attrice di Vivere, questa mattina sono usciti i dati Auditel e per Alfonso Signorini è stato un brutto colpo. A vincere la sfida della serata, infatti, anche questa volta è stata la Rai.

La storia, la nuova fiction di Rai1 ispirata al romanzo di Elsa Morante, ha intrattenuto 4.459.000 telespettatori con lo share 23,47%. La puntata del Grande Fratello con il rientro di Beatrice Luzzi ha portato in casa Mediaset invece 2.562.000 spettatori con 18,41% di share. Ancora una volta ha vinto la sfida in termini di ascolti Rai 1.