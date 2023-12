Clamoroso al Grande Fratello Beatrice Luzzi sempre più isolata nella Casa. Durante la puntata di ieri sera è arrivato l’ennesimo schiaffo per l’attrice che se è in testa nella classifica del gradimento del pubblico non è così popolare tra gli inquilini. Ieri sera è andato in onda un duro faccia a faccia con Anita, con la bionda concorrente che ha sparato a zero e alla fine è anche scoppiata a piangere. Lacrime che non hanno commosso affatto Beatrice

Ma non è stata Anita la grande sorpresa di ieri.

Che i suoi rapporti con Bea fossero ai minimi termini si sapeva de tempo. A sorprendere, piuttosto, è stato il fatto che l’attrice sia stata in un certa misura tradita da una compagna di viaggio con la quale, dai primissimi giorni, sembrava aver stretto un legame fortissimo. Legame interrotto bruscamente ieri quando ha deciso di nominarla.





Grande Fratello, Grecia rompe con Beatrice e la nomina

Grecia, infatti, ha spiegato che la sua scelta è stata obbligata perché non ha apprezzato il suo comportamento tra il 24 e 25 dicembre, ma anche in puntata pare ci siano state delle cose che non ha digerito troppo. E ancora: “ha dichiarato che lei e Beatrice Luzzi hanno tanto di cui parlare e discutere e questo la coinquilina lo sa molto bene”.

Parole alle quali Bea ha risposto a tono: “Io vorrei ricordare a Grecia che il 24 fuori dal confessionale, si è visto nella clip, Giuseppe mi ha detto che io ho giocato con i suoi sentimenti. Di nuovo. E io ho risposto così perché sono esasperata, la parte più infantile di me è completamente ferita da questa situazione e non vorrei più parlarne. Loro sono tre mesi che mi danno della giocatrice e io che l’ho fatto quella sera si è creato il caos. Non ne vorrei più parlare, i telespettatori lo sanno”.

Il pubblico si schiera con Beatrice. Un esempio? Basta leggere i commenti sotto il video del confronto tra l’attrice e Anita postato sulla pagina instagram ufficiale del programma. Scrive un’utente: “A Bea l’hanno massacrata e sotterrata per 5 GIORNI per non aver fatto NIENTE se non ironia di 1 sec in confessionale sull’ipocrisia di essere buoni a Natale. A questa pluribestemmiatrice (che dovevano squalificare già da mesi) che oltre a insultare e giudicare alle spalle sbeffeggia un sacramento nessuno in casa ha detto niente, lei frigna come sempre, fa la sceneggiata di andare via e viene sempre protetta dalla produzione. E ovviamente le mille cessate dette e fatte da 4 mesi sempre nascoste. Fate pena”.