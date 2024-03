Grande Fratello, grande attesa per la puntata di stasera con un Beatrice Luzzi che si annuncia ancora grande protagonista. Nelle ore scorse sembra essere scoppiata la pace con Garibaldi. Beatrice e Garibaldi hanno deciso di fare una mossa a sorpresa che ha lasciato tutti sbigottiti. Sono andati entrambi in piscina, a godersi l’acqua con un bel bagno quando all’improvviso le telecamere hanno indugiato sui due concorrenti. E dire che solo la settimana scorsa diceva di volerci andare con i piedi di piombo.

“Non nego che se ci siamo messi insieme, qualcosa c’è. Stando qui da sei mesi non è che svanisce da un momento all’altro. Dentro di me c’è un sentimento, una magia. Le ho detto di lasciarsi alle spalle quello che è successo, ma negli ultimi giorni ci siamo riavvicinati. Ci abbracciamo ogni giorno, le ho detto di goderci questo finale insieme”, aveva detto lui.





Grande Fratello, Beatrice se la prende di nuovo con Alessio

E Bea aveva risposto: “Io non ci casco più. Però mi piacerebbe tanto che in quest’ultimo mese approfondissimo la nostra situazione, nata e poi castrata in malo modo. Vorrei che lui mi vedesse come sono realmente. Devo essere tranquilla sul suo entourage, ho paura”. Vedremo cosa succederà già da stasera.

Intanto stamani Beatrice ha ripreso Alessio colpevole di averla svegliata. Con in mano quello che sembra un pentolino l’attrice ha tentato di ricorrere il gieffino e, scherzando, gli ha detto: “Ti conviene pregare. Non ti prendo solo perché la lista è lunga”, come a sostenere che prima di prendersela con lui ha un altro tipo di piano e, evidentemente, pesci più grossi da pescare.

La scena ha scatenato i commenti su X: “Non mi sono mai piaciuti questi metodi della Luzzi, ma oggi un po’ mi ha rappresentato”. Non è la prima volta che succede. Venerdì scorso Beatrice, visibilmente, contrariata aveva ripreso Alessio davanti a tutti: “Ti ho sentito parlare e mi hai svegliato”. Alessio si era difeso: “Io non ho detto niente”. E Beatrice: “Vabbè, lasciamo stare ma visto che non è la prima volta che succede la prossima volta facci attenzione”. Bea, insomma, aveva deciso di non farne passare neppure una liscia.