La nuova puntata del Grande Fratello si avvicina sempre di più e c’è grande attesa tra il pubblico. Per le sorti di Marco Maddaloni, certo, ma anche per gli “altarini” che tirerà fuori Alfonso Signorini. E chissà se parlerà anche di questo rapporto che si è venuto a creare tra Beatrice Luzzi e Simona Tagli. Le due sono diventate molto amiche nella casa e nelle ultime ore si sono confidate su quello che pensano di alcuni coinquilini. E hanno anche fatto un accordo.

Accordo di cui ne farà le spese Greta Rossetti, motivo per cui sua mamma, Marcella Bonifacio, si è arrabbiata e non poco. Ma andiamo con ordine. Nel dettaglio, l’attrice ha voluto manifestare il suo dissenso nei riguardi di Greta e svelato alla showgirl che nel caso in cui al prossimo televoto eliminatorio dovesse uscire Massimiliano Varrese, lei nominerà Anita Olivieri. E se dovesse essere quest’ultima ad uscire, invece, allora darà il suo voto proprio a Greta.

GF, l’accordo di Beatrice e Simona

A quel punto Simona ha aggiunto di volersi accordare con Beatrice e, lo ricordiamo, sarebbe vietato dal regolamento, in questo modo anche lei avrebbe agito seguendo il ragionamento della coinquilina. Ma non è finita qui perché Beatrice ha anche sparato a zero contro Greta.

Come riporta il sito TuttoTv, che riposta anche un video, ha accusato la ex single di Temptation Island di “volersi fare tutti nella casa“, dal momento che sarebbe passata da Sergio D’Ottavi, a Marco Maddaloni, per poi arrivare a Federico Massaro con lo scopo di provocarli tutti.

Queste parole sono arrivate anche alla madre di Greta, che ha ripreso la clip e poi sbottato tra le sue Instagram Stories sottolineando che al mondo esistano delle persone davvero cattive e meschine. Per fortuna, però, ci sono anche tanti individui buoni e puri come sua figlia. Inoltre ha accusato coloro i quali stanno spendendo delle parole così forti contro la figlia di essere dei “deviati mentali e squallide“.