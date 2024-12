“Costretto a uscire”. Grande Fratello, l’avventura per lui finisce così: addio alla Casa

Come cambiano gli equilibri all’interno della Casa del Grande Fratello. Gli ultimi ingressi hanno introdotto nuovi elementi di discussione e dinamiche tra i coinquilini. Recentemente le Non è la Rai si sono scontrate con Maria Monsé e la figlia Perla. Pamela Petrarolo ritiene che la ragazza, anche se ha 18 anni, non sia ingenua e utilizzi strategie per fare il suo ‘gioco’.

Tra i nominati a rischio eliminazione ci sono proprio Maria Monsé e Perla, insieme a Zeudi, Bernardo ed Emanuele. Uno di loro dovrà abbandonare il reality nella puntata di lunedì 30 dicembre. Intanto i primi sondaggi sono stati rivelati e ci sono interessanti novità sul gradimento del pubblico. Andiamo a vedere come potrebbe evolversi la situazione e chi rischia di più.

Zeudi è la preferita dei quattro, chi rischia di uscire lunedì

L’amicizia, o qualcosa in più, con Helena Prestes ha fatto bene all’ex miss Italia Zeudi Di Palma. Su 4561 voti alle ore 10:15 del 29 dicembre la modella ha conquistato, infatti, il 77% delle preferenze, sbaragliando la concorrenza. Tra gli altri Bernardo Cherubini sembra aver ottenuto il sostegno di molti spettatori grazie alla sua genuinità e al suo carattere.

Il fratello di Lorenzo Cherubini, noto come Jovanotti, è già riuscito a entrare nel cuore del pubblico e si attesta su un buon 13% di voti. Problemi, invece, per le Monsé ed Emanuele. Maria e la figlia Perla si ritrovano con il 6% di preferenze, mentre il 28enne figlio del portiere Valerio Fiori si ferma al 4%.

Dunque a rischio ci sono proprio loro e chissà che le ultime discussioni non abbiano influito negativamente sul sostegno del pubblico. Ma non ci sarà, ovviamente, solo l’eliminazione a tenere banco nella puntata. Durante la serata di lunedì i concorrenti si esibiranno infatti in un nuovo balletto per la coreografia di Enzo Paolo Turchi, che nel corso della settimana è stato supportato anche dalla moglie Carmen Russo.

