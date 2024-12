Grande Fratello, Pamela Petrarolo velenosa su Perla. Nella Casa c’è tensione e dopo la confidenza di Jessica Morlacchi che vorrebbe lasciare il reality, c’è stata anche maretta tra l’ex Non è la Rai e Maria Monsé e la figlia Perla. L’argomento della discussione sono state le faccende domestiche. Maria sostiene di essere l’unica a tenere in ordine la Casa, mentre Pamela non è d’accordo.

Nel confronto si è inserita anche Perla che ha difeso la mamma. Inizialmente a discutere erano in tre, Pamela, Maria e Ilaria. Poi si è inserita Perla e questo non è piaciuto all’ex Non è la Rai. Sulla questione ha detto la sua anche Chiara Cainelli che ha affermato che pure lei sarebbe intervenuta a difesa di sua madre. La discussione è andata avanti e Pamela si è tolta qualche sassolino dalle scarpe.

Secondo Pamela Perla non è così ingenua. L’ex Non è la Rai ritiene che la ragazza conosca bene le dinamiche del gioco e mette in atto diverse strategie per prevalere. Ad esempio dopo la discussione sulle faccende di casa la giovane ha chiesto a ciascun inquilino da che parte stesse.

In seguito Pamela Petrarolo ha spiegato meglio il suo punto di vista: “Il problema di tutta questa storia è la madre, che dovrebbe tenere fuori la figlia. Io ce l’ho con la madre e non con Perla”. Poi ha aggiunto: “A 18 anni sai essere furba, non sei così ingenua“. Pamela è convinta che quando c’è una discussione Perla va dal resto del gruppo per estrapolare informazioni.

Ilaria Galassi ha rivelato che non nutre simpatia né per Maria né per la figlia Perla. Dopo una discussione con la showgirl ha affermato inoltre che non vuole avere più nulla a che fare con lei. “A me è dispiaciuto per Perla. Anch’io ritengo che Perla non sia ingenua, ma è una molto sveglia” le parole di Ilaria. Insomma nella Casa tira una brutta aria…

