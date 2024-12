Scoppia la passione sotto le coperte tra le due concorrenti del Grande Fratello. In poche ore è diventato virale sui social un video che mostra queste inquiline scambiarsi le coccole sotto le coperte. Secondo molti spettatori, si tratta di qualcosa di più di un semplice bacio. Le due protagoniste si sarebbero spinte oltre. A un certo punto, la regia è stata costretta a cambiare inquadratura, probabilmente perché le immagini stavano diventando troppo esplicite.

Zeudi di Palma ed Helena Prestes stanno facendo fanno sognare i fan del Grande Fratello. Tra le due è nata una grande complicità, un’intesa evidente anche ad Alfonso Signorini. Durante una delle ultime puntate, il conduttore ha mandato in onda una clip che testimoniava l’inizio di questo rapporto speciale tra le due ragazze. L’ex Miss Italia e la fotomodella brasiliana formano una coppia che ha già conquistato il pubblico.

Leggi anche: “Tu sei una…”. Grande Fratello, choc a Chiara: gliel’ha detto in faccia davanti a tutti





“Tanto complici”. Grande Fratello, lei entra nel suo letto e si lascia andare: la regia censura alla fine

Dopo i primi baci, sembra che Zeudi e Helena abbiano fatto un ulteriore passo avanti. Come riportato da La Nostra Tv, durante la notte Helena Prestes accarezzava Zeudi Di Palma sotto le coperte. A un certo punto, Helena si è tolta il microfono per muoversi più liberamente, ma la regia del GF, sempre attenta a censurare momenti “bollenti”, ha prontamente cambiato scena.

Queste immagini hanno rassicurato i fan preoccupati nelle ultime ore sul futuro della coppia. Zeudi, infatti, aveva confessato a Helena di aver baciato Alfonso Di Apice qualche giorno prima, suscitando un certo disappunto da parte della brasiliana. Mentre Zeudi è apparsa infastidita dal riavvicinamento tra la fotomodella brasiliana Helena e Javier Martinez.

Helena is pushing the limits today, I don't know what happened to her, but I loved this passionate Helena towards Zeudi 👀🔥 #zelena



pic.twitter.com/ix9QT8zxYl — Nine (@ninewontmiss) December 29, 2024

Di certo, questi momenti offriranno nuovo materiale per la diretta di domani. Alfonso Signorini non mancherà di indagare sulla natura della relazione tra Zeudi e Helena, per scoprire se questo legame speciale possa evolversi in qualcosa di più importante. Intanto continuano a crescere i loro fan. Lo dimostrano i tanti sostenitori comparsi sui social di tutto il mondo, uniti sotto l’hashtag #Zelena. I loro momenti condivisi hanno raccolto milioni di visualizzazioni, e ogni giorno il numero di fan continua a crescere, non solo in Italia.