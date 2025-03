Dentro la casa del Grande Fratello arriva una sorpresa per i concorrenti. Giovedì, intanto, è in programma una nuova puntata con altri eliminati. Il primo concorrente del Grande Fratello ad essere eliminato sarà uno tra Helena, Giglio e Chiara, finiti in nomination nella scorsa puntata. Ma ci potrebbe essere una doppia eliminazione che sconvolgerà la semifinale, dato che ci sarà una novità importante.

Ci sarebbe la seconda eliminazione tramite un televoto flash, che metterà a rischio tutti tranne i finalisti Lorenzo, Jessica e Zeudi. Infatti, in semifinale non è valido il biglietto di ritorno sfruttato da Javier nella puntata di lunedì 17 marzo. Quindi, chi sarà eliminato lo sarà in maniera definitiva.





E proprio nelle ultime ore sui social è emersa un’ipotesi sorprendente. Un esperto di Grande Fratello ha scritto: “L’unico modo per il programma di salvare la faccia ed evitare un polverone di polemiche legate al televoto irregolare e ai fandom tossici sarà far vincere Jessica”. Intanto, nel pomeriggio di oggi, i concorrenti rimasti hanno ricevuto un messaggio.

Le hostess del musical “Prova a prendermi” approdano nella Casa per fare un comunicato speciale ai nostri inquilini. Hanno esordito invitando tutti a vedere il musical ma con un avvertimento: “Cercate di arrivare i finale”, poi hanno assistito ad uno spettacolo. E tutti ci proveranno. Così mentre il Codacons ha annunciato la presentazione di un esposto per possibile truffa aggravata in merito al sistema di televoto del programma.

Secondo le accuse, le nomination sarebbero fortemente influenzate da gruppi organizzati in possesso di migliaia di email fasulle, utilizzate per pilotare il risultato a discapito del pubblico generalista, che di fatto perderebbe ogni reale potere decisionale.