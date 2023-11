Grande Fratello, arriva l’annuncio su Beatrice Luzzi. Si avvicina una nuova puntata del reality condotto da Alfonso Signorini. C’è grande curiosità di vedere stasera, lunedì 13 novembre, quali saranno gli sviluppi su Perla Vatiero. Da più parti si mormora che l’ex fidanzata di Mirko Brunetti potrebbe presto varcare la porta rossa. Sulla questione si è espressa anche la compagna di Mirko, Greta Rossetti: “Entri pure, io sto bene a casa mia”.

C’è interesse anche sul nuovo rapporto tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, forse dopo tanti scontri si aprirà uno spiraglio? L’attrice è apparsa determinata nel chiudere tutte le porte al calabrese che però continua a manifestare il suo dolore per come sono andate le cose. Chissà che non riesca davvero a far breccia, di nuovo, nel cuore di Bea. Intanto Novella2000 ha reso noti i risultati dei sondaggi sul concorrente preferito della nona settimana.

Chi è il preferito del pubblico della nona settimana del GF

Nel corso dell’ultima puntata non è stato eliminato nessun inquilino della Casa. Il pubblico ha comunque espresso le sue preferenze e il meno votato è risultato Ciro Petrone. Sarà lui ad uscire? La preferita è risultata invece Grecia Colmenares mentre a rischio eliminazione ci sono Jill Cooper, Ciro Petrone e Giuseppe Garibaldi. Andiamo ora a vedere l’esito del sondaggio lanciato dal magazine.

Sono tre i concorrenti meno votati per la nona settimana e parliamo di Jill Cooper, Paolo Masella e Mirko Brunetti, tutti con l’1% dei voti. Subito dopo abbiamo altri tre inquilini: Letizia Petris, Rosy Chin e Giampiero Mughini con il 2% dei voti. A salire nelle preferenze del pubblico troviamo Angelica Baraldi, Alex Schwazer, Anita Olivieri e Marina Fiordaliso con il 3% dei voti.

Ciro Petrone ha ricevuto il 4% delle preferenze, mentre Massimiliano Varrese ha raggiunto quota 6%. Grecia Colmenares ha ottenuto l’8% dei voti, mentre Giuseppe Garibaldi e Vittorio Menozzi si sono fermati al 10%. Ancora una volta, dunque, a trionfare nel sondaggio è stata Beatrice Luzzi che ha conquistato uno stratosferico 41%. Insomma quasi uno spettatore sue due ‘tifa’ per l’attrice. Sarà così fino alla fine?

