Momento duro al Grande Fratello per Giuseppe Garibaldi, costretto a finire tra le lacrime perché non sta più riuscendo a gestire una situazione abbastanza intricata. Molti concorrenti si sono avvicinati a lui e hanno provato a spronarlo, ma sicuramente il suo stato d’animo non è dei migliori e l’umore è andato proprio sotto i tacchi. Inizialmente ha preferito mantenere in silenzio e far ‘parlare’ solo il suo pianto, poi è anche stato in grado di dire qualcosa.

Parlando con Giampiero Mughini al Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi ha spiegato le motivazioni delle sue lacrime. Coinvolta anche un’altra persona, che non gli sta facendo vivere un’esperienza per ora entusiasmante. Sono più i problemi a prevalere in queste ultime ore e per lui andare avanti è tutt’altro che semplice. Capiremo altro quando Alfonso Signorini gli chiederà lumi nella prossima puntata, ma vediamo ora come stanno le cose.

Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi in lacrime: “Non ce la faccio più”

Dopo un brutto episodio vissuto al Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi non ha potuto stoppare le sue lacrime: “Non ce la faccio più“. Letizia Petris gli ha dimostrato vicinanza, abbracciandolo, ma ha pianto nuovamente anche davanti a Fiordaliso e quest’ultima le ha detto: “Come tu stai male senza di lei, anche lei sta male senza di te. Vedrai che ti cercherà”. Mughini lo ha invitato ad aspettare qualche giorno e poi potrà comprendere come portare avanti il legame con l’altra concorrente. Abbracci anche da Grecia Colmenares.

Ovviamente il suo grande dispiacere è per Beatrice Luzzi, con la quale ha avuto una nuova discussione che lo ha fatto stare male. Garibaldi ha confessato: “Vuol dire che non sono l’uomo adatto a lei, a me dispiace tanto. Anche se ci sono dei sentimenti in ballo, non bisogna lottare per stare male”. Mughini spera di averlo comunque aiutato in qualche modo e stessa cosa ha fatto Letizia, che gli ha rivolto anche delle parole molto importanti.

Letizia ha affermato: “Adesso basta, voglio vederti sorridere. Meriti anche tu un po’ di serenità”. Non resta che vedere cosa succederà tra Giuseppe e Beatrice nei prossimi giorni, chissà se riusciranno a trovare un punto di incontro e interrompere questa sofferenza.