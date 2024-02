Grande Fratello, il piano di Anita e Massimiliano su Beatrice. Da qualche tempo alcuni concorrenti si stanno comportando in maniera diversa nei confronti dell’attrice. Dopo numerosi attacchi e critiche sembra che il rapporto con Beatrice sia diverso. Ma c’è una spiegazione. Tutto si deve ricondurre al ritorno nella Casa di Mirko Brunetti. Il giovane ha infatti rimproverato gli inquilini della Casa.

“Perla dovrebbe pensare più a sé stessa e lo stesso vale per voi ragazzi – ha detto Mirko – io vi voglio bene e parlo partendo da questo, non dovete fare così. Magari domani parleremo meglio. Ho capito che dite che anche nelle liti le cose si fanno in due, ma qui non siete in due, da una parte c’è una donna e dall’altra venti! Dovete essere più leggeri e sereni. Ricordate che io sono stato già qui dentro e parlo anche per questo”. Anita e Massimiliano hanno spiegato poi cosa sta succedendo.

Leggi anche: “Senza vergogna”. Grande Fratello, Varrese spiazza tutti: la decisione fa discutere





Anita e Massimiliano svelano la strategia su Beatrice

Da qualche giorno Anita ha iniziato a parlare con Beatrice. Argomenti il cibo in cucina e le condizioni di Giuseppe Garibaldi. Sembrerebbe l’inizio di una nuova fase dei rapporti, ma proprio Anita e Massimiliano hanno svelato che in realtà tutto risponde ad una precisa strategia che i concorrenti hanno deciso di attuare nei confronti dell’attrice.

Ieri sera Massimiliano in compagnia di Rosy e Anita ha detto: “Ricordatevi sempre quello… adesso siamo in una modalità diversa. Anche se ci verrebbe voglia di rispondere in un certo modo, cerchiamo di non farlo, non facciamolo, o facciamolo in maniera diversa“. Anita ha risposto: “Certo! La modalità che stiamo avendo negli ultimi giorni. E poi tra l’altro non c’è un piano B, è solo così, poi sono anche stanca di litigare, non ne posso più“.

Si dopo aver saputo che da fuori fanno schifo grazie a Mirko adesso fanno i pacifisti…!



Ma per favore #grandefratello pic.twitter.com/fa8EXfNHBC — Cristina🌊🪷 (@witcher____97) February 18, 2024

Naturalmente queste ‘confessioni’ hanno provocato diverse reazioni nel pubblico. Molti criticano Anita e Max: “Si dopo aver saputo che da fuori fanno schifo grazie a Mirko adesso fanno i pacifisti…! Ma per favore”. E ancora: “Loro vorrebbero ancora rispondere ma non lo fanno per non discutere…però ci sono questi video dove si mordono la coda da soli…”. Nessuno dubita che il loro discorso si riferisca a Beatrice anche se non viene mai nominata.

“Cosa fanno?”. Grande Fratello, Beatrice e il resto della casa. Ma questa volta è tutto diverso