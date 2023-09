Colpo di scena su Anita Olivieri del Grande Fratello, che avrebbe un fidanzato. Fin qui non ci sarebbe nulla di male, lei è una bellissima ragazza e avere qualcuno al suo fianco sarebbe anche normalissimo, peccato però che avrebbe completamente mentito sia alla produzione che ai telespettatori. Si è dichiarata single sin dall’inizio della sua avventura nella casa, invece ora sta emergendo una nuova verità, confermata da un’ex protagonista del reality show.

E si è aggiunto anche un dettaglio di non poco conto, infatti Anita Olivieri ha ancora delle foto con lui su Instagram. Sulla concorrente del Grande Fratello abbiamo scoperto quindi anche il nome di quello che sarebbe tuttora il suo fidanzato, sebbene non l’abbia mai confermato. E si sarebbero anche verificati dei brutti episodi col giovane, con anche la famiglia della gieffina che sarebbe coinvolta direttamente.

Leggi anche: “Dove ho vissuto fino a 14 anni”. Grande Fratello, la dolorosa confessione di Letizia Petris





Anita Olivieri del Grande Fratello: chi è il suo fidanzato

A svelare tutto su Anita Olivieri del Grande Fratello e in particolare sul presunto fidanzato, col quale sarebbe legata addirittura da dieci anni, è stata Clarissa Selassié a Casa Sdl: “C’è Anita che dice di essere single, ma io ho amici del suo fidanzato e lo so per certo che stanno insieme. Mi hanno chiamata dicendomi cosa fosse successo, loro sono fidanzati da 10 anni. Lui era sconvolto e deluso, mi ha contattato. Nella casa non sta flirtando con nessuno, lei non parla del suo fidanzato e ho parlato con lui, mi ha detto che si sono visti da fidanzati fino a due giorni prima che lei entrasse al GF“.

Poi Clarissa ha aggiunto su Anita: “Lui non ha accettato questa cosa, l’ha supportata ma da fidanzata. La famiglia di lei, quando è iniziato il GF, l’ha totalmente silenziato e non lo sentono più. Lui è sconvolto perché non ha più lei e anche la sua famiglia gli ha voltato le spalle. Lui è in difficoltà, non vuole rovinare la sua immagine e vuole tutelarla ma ha paura di fare la figura del pagliaccio”. Il nome del partner della gieffina è Edoardo Sanson e ci sono sui social diverse foto di loro due insieme.

Ed è mistero su ciò che sarebbe successo tra i due. Il sito Blogtivvu ipotizza che Anita abbia preferito mentire perché pare che il GF cercasse concorrenti single. Quindi, avrebbe rischiato di non entrare nel programma. Ma chissà se Edoardo chiederà di intervenire in diretta per avere un confronto con la giovane.