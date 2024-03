Grande Fratello, Anita Olivieri rivela la sua grande preoccupazione. Tensione nella Casa tra la biondina romana e l’amico Giuseppe Garibaldi. I due sono venuti ai ferri corti e Anita ha detto chiaramente di non poterne più del suo amico preferito: “Io ho bisogno di te per vivere secondo te? Se non c’eri tu qua dentro io come me lo facevo il percorso? In un angolino?”.

Giuseppe Garibaldi ci è rimasto molto male: “Te ne vai perché non sai parlare. Sai che ho ragione. Ti ho dato tutto il cuore e tu che mi hai dato?”. Anche Letizia Petris ha tentato di fare da paciere tra i due, ma con scarsi risultati a quanto pare. In ogni caso in queste ore Anita, parlando con Massimiliano Varrese e poi con Greta e Paolo, ha rivelato di essere preoccupata della popolarità acquisita e di quello che potrà succedere quando uscirà dalla Casa.

Anita e la preoccupazione per l’eccessiva fama…

“Pensare che le persone mi possano rompere mi pesa – ha rivelato Anita Olivieri – Io veramente delle volte vado in giro in pigiama, non mi frega niente. E quindi penso di dovermi preoccupare. Anche solo con un pensiero, capisci? Ma mi dà fastidio, mi turba. Questo perché io amo proprio la mia libertà. Io amo il cinema o andare a cena da sola e mi pesa pensare che mi possano rompere! Tantissimo”.

Mentre i coinquilini sembrano darle ragione c’è qualcun altro che non la pensa così e invita a minimizzare. Guendalina Canessa, ad esempio, ha commentato così il video: “Tesoro tranquilla tempo tre giorni e nessuno ti dirà più niente, dimenticatoio!“. Nel frattempo continuano gli screzi con Giuseppe.

Anita preoccupata per le conseguenze fuori dalla casa.#GrandeFratello pic.twitter.com/NHoNQamDnK — Fernweh (@Fernwmeh) January 16, 2024

Anita si è infatti rivolta così a Garibaldi: “Max che tu dici tanto che è tuo amico e che ha ragione su tutto, sai cosa mi è venuto a dire? ‘Secondo me Giuseppe è innamorato di te’. Ecco vai dall’amichetto tuo Max. Vai da lui e non da me. Se vuoi proprio fare comunella e attaccare me, vai a parlare prima con lui. Pensaci un po’ prima di dire ‘ha sempre ragione Max’. Ti sto dicendo che vederti reagire così è strano. Ricorda quando tu stavi con Beatrice e mi massacravano io mi dovevo difendere da sola, tu difendevi sempre lei. Gli altri mi hanno chiesto perché ti sei avvicinato a Bea e gli ho detto che lo facevi per far innervosire me, per ripicca”.

