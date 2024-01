Bufera su Anita e Garibaldi, in queste ore sta circolando un video in rete che ha scatenato la rabbia dei fan. Video che è arrivato poco dopo l’addio di Beatrice Luzzi, uscita momentaneamente dal Grande Fratello dopo la notizia della morte del padre, scomparso nella nottata di ieri. Già ieri, 2 gennaio, Anita e Garibaldi si erano resi protagonisti dell’ennesimo attimo di bullismo nei confronti di Beatrice. L’attrice preparato il pranzo per gli inquilini della casa.

Tuttavia sia Anita che Giuseppe non avevano gradito il gesto decidendo di non sedersi a tavola col resto del gruppo e di mangiare in un secondo momento. Ora questo nuovo brutto gesto. Sul web è iniziato a circolare un video che ritrae Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi ridere e fare battute. Secondo alcuni il tema era proprio Beatrice Luzzi.





Grande Fratello, Anita e Garibaldi felici dell’uscita di Beatrice?

All’improvviso si sente Anita dire: “Ma è la cosa che sappiamo già?”. E Giuseppe risponde qualcosa che assomiglia a “una cosa che ti può fare piacere o non piacere”. È giù il putiferio con le accuse di insensibilità diffusa: Neanche davanti a queste cose riuscite a stare zitti: fate schifo”, si legge. Esiste, però, anche un’alta versione. Secondo altri Anita e Garibaldi stavano parlando del gioco della tombola. Le donne avrebbero chiamato Beatrice Luzzi per entrare in confessionale per poi accorgersi che era assente.

È possibile che Alfonso Signorini deciderà di avere chiarezza sulla questione. Intanto sui social è un fiume di commenti al post dell’uscita di Bea. Messaggi di dolore ai quali si uniscono le critiche per atteggiamenti che parte del pubblico giudica intollerabili nei confronti di Beatrice. “Avete fallito come programma. Avete portato avanti per mesi una situazione pesante nei confronti di Beatrice, non avete mai preso posizione, per il semplice gusto di portare avanti la trasmissione”.

“Per lo share, rimandando di volta in volta un qualsiasi provvedimento contro il branco! E ora è successo l’irrimediabile, la morte del papà. Condoglianze Bea, ti abbraccio forte”. E ancora: “Condoglianze Bea ti siamo vicini. Signor Luzzi riposi in pace e grazie per averci donato una Donna di tale caratura. Questa è la vita vera, per il gioco non tanto non avrebbe vinto, ma è la vincitrice morale di questa edizione”.