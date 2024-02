Grande Fratello, nuove pesanti polemiche su Anita Olivieri. A più riprese la concorrente è stata attaccata e ritenuta da più parti l’inquilina ‘favorita’. Si è detto spesso che la 26enne romana avesse accesso ad informazioni e notizie riservate. Questo grazie alla sua vicinanza con uno degli autori del reality. Accuse mai provate, ma tant’è.

Nelle ultime ore si è scatenata un’altra polemica nei confronti di Anita. Durante la puntata di mercoledì 21 febbraio i concorrenti si sono ritrovati ancora una volta di fronte ai piramidali delle nomination. E in tanti hanno sottolineato la reazione della Olivieri quando ha scoperto il colore del suo piramidale. Ed è scoppiato il ‘caso’…

La reazione di Anita Olivieri e le accuse del pubblico

Quando Anita Olivieri ha pescato il piramidale dorato avrebbe dovuto essere felice in teoria, visto che proprio quello le garantiva di essere salvata dalle nomination. Tuttavia il suo volto non esprimeva affatto gioia e così in molti hanno due più due. Il piramidale, infatti, non serviva a scegliere chi salvare dalle nomination ma chi avrebbe lottato per accedere alla finale.

Solo che Anita non avrebbe dovuto saperlo dal momento che lo stesso Alfonso Signorini ha spiegato tutto solo dopo che la concorrente pescasse il piramidale. È nato così il sospetto che Anita sapesse già tutto prima e si spiegherebbe in questo modo la sua espressione poco felice…

Il GF si è dovuto privare della scena di portare il finto eliminato in studio per dirgli che è in realtà finalista solo perché in casa c’è Anita che sa sempre tutto, non sa stare zitta e avrebbe sicuramente detto qualcosa in proposito in settimana. Eh vabbè. #GrandeFratello pic.twitter.com/ZbENLRG2sS — Giada 💟 (@_burningstone) February 22, 2024

“Vabbè ma Anita che era evidentemente inc***ata nera perché ha preso il piramidale dorato perché sapeva già che era per il finalista?” ha scritto un’utente. Qualcun altro, invece, evidenzia che già “Anita ne parlava“, come se la cosa si sapesse già prima. Insomma Anita Olivieri finisce di nuovo in mezzo ad un polverone: davvero sapeva qualcosa che non avrebbe dovuto?

