“L’ultima carta di Lorenzo per vincere la finale del Grande Fratello”. Si intensificano i giochi di strategia a pochi passi dalla finale del reality show di Canale 5. Mai un’edizione era stata così aperta come quella di quest’anno, e dentro la casa ogni concorrente sta preparando le proprie mosse. Come sempre, gli occhi di tutti sono puntati su Lorenzo Spolverato.

Il fotomodello milanese è il primo finalista, ma continua a muoversi sotto traccia, pronto a scoprire la sua mossa vincente nel momento opportuno. Sebbene Lorenzo sia convinto di arrivare fino all’ultimo duello, rispetto a qualche mese fa le sue certezze su chi sarà il suo rivale hanno cominciato a vacillare. Se inizialmente pensava di dover affrontare Javier o Helena, ora si insinua il dubbio che il suo vero avversario possa essere Zeudi Di Palma.

“Cosa sa su Zeudi”. Grande Fratello, gli occhi del pubblico su Lorenzo: perché non l’ha ancora smascherata

Il pubblico ha cominciato a fare ipotesi su come Lorenzo stia gestendo la situazione, soprattutto dopo l’ultima lite tra l’ex Miss Italia e Helena, avvenuta ieri in giardino a seguito di uno messaggio aereo mandato dai fan di quest’ultima. A fare quadrato intorno a Zeudi sono intervenute anche Shaila e Chiara, mentre Lorenzo ha preferito rimanere in disparte, pur essendo un membro del “suo” gruppo. La cosa non è passata inosservata. E come sa bene il pubblico del GF, Lorenzo non fa mai nulla a caso

Di più. Dopo la lite, parlando con le sue amiche, Lorenzo ha addirittura difeso Helena, smontato le loro accuse. Un utente su X ha visto tutto e ha scritto: “Lorenzo ha difeso Helena, non ha assecondato la cattiveria di Zeudi, Chiara e Shaila. Ha smontato il loro processo alle intenzioni di Helena per qualcosa che non è mai accaduto! Lorenzo è troppo furbo per non capire la strategia di Zeudi! Lui sa tutto!”.

Un altro fan del GF ha risposto: “Lorenzo conosce la verità, sa quanto Zeudi ha giocato e sta giocando sporco nei confronti di Helena. Potrebbe decidere di cambiare copione alla fine, schierandosi dalla parte giusta (della verità) per smascherare questa falsità. Sarebbe un bel colpo dopo mesi in cui l’ha protetta”.

“Hai ragione – ha concluso quindi il primo utente che ha avviato il dibattito sui social – lui l’ha capito! Ma è già in finale e penso che non gli convenga più di tanto mettersi in mezzo, a meno che non lo faccia per andare contro Zeudi e smascherarla definitivamente! È la sua ultima carta per vincere la finale”. Una carta che Lorenzo starebbe aspettando astutamente per giocare al momento giusto.