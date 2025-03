Grande Fratello, nella serata di ieri è andato in onda un confronto tra Alfonso Signorini e Lorenzo Spolverato. Intanto Zeudi è stata eletta terza finalista. Il televoto ha pesantemente impattato su Shaila che non ha nascosto la tristezza: “Ho subito tanto, merito di essere premiata. Da sportiva è una caduta, la vivo come caduta, ma come sportiva, mi rialzo e dico “perché sentirmi meno o squalificati?”. So quanto valgo, so chi sono, certo che me lo merito”.

Poi, parlando con il fidanzato Lorenzo Spolverato, ha fatto un pronostico sulla fine del Grande Fratello. Secondo la sua opinione, soprattutto dopo averla sorpassata al televoto, Zeudi Di Palma sarebbe la favorita per la vittoria. “Vince Zeudi il programma, qua te lo dico e te lo firmo”, le parole.





Grande Fratello, Alfonso Signorini contro Lorenzo Spolverato

A proposito di Lorenzo, Signorini lo ha messo di fronte al discusso video in cui se la prende con Javier e mentre il pallavolista è in confessionale lui urla: “marcisci cogl**ne“. Una frase molto infelice che ha portato il conduttore a bacchettare il concorrente in questione: “Non è stata una bella cosa eh”. Spolverato ha tentato di difendersi.

Ha tirato fuori il fatto che Martinez avrebbe insultato pesantemente qualche donna dentro la casa, anche se il gieffino ha smentito fermamente. A sostegno di Javi è intervenuto anche Signorini che ha rinfrescato la memoria a Lorenzo: “Ti ricordo che ti ho sentito dire a tre donne “sono tutte tre teste di c…”.

Lorenzo ha affermato che la differenza è che lui lo fa davanti alle telecamere mentre Javier dice tutto ciò alle spalle. E Signorini:“Ah la differenza è solo quella quindi.. resta comunque una grande scemenza”. Staremo a vedere cosa succederà.