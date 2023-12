“Signorini deve fare qualcosa”. Grande Fratello, dopo l’ultima puntata il conduttore davanti ad un bivio

Sfida importante quella di ieri, sabato 23 dicembre, in prima serata. Come al solito a contendersi la maggior parte del pubblico televisivo sono stati i programmi di Rai1 e Canale5. Da un lato la finalissima di Ballando con le Stelle che quest’anno ha fatto sfaceli e dall’altra una puntata ricca di colpi di scena del Grande Fratello. Andiamo a scoprire chi ha avuto la meglio.

Su Rai1 Milly Carlucci ha incoronato la coppia formata da Wanda Nara e Pasquale La Rocca. Per il ballerino si tratta del quinto successo considerando anche le versioni belga e irlandense del programma e dopo la vittoria della scorsa edizione con Luisella Costamagna. Al termine dei giochi Pasquale ha fatto anche un’inattesa confessione sul rapporto con Wanda.

Chi ha vinto la sfida degli ascolti del sabato sera

Sarà bastato il ritorno nella Casa di Beatrice Luzzi per consentire al Grande Fratello di avere la meglio su Ballando con le Stelle? A quanto pare no. Lo show di Rai1 ha conquistato infatti ben 3 milioni e 849mila spettatori, cioè il 29,2% di share (Tutti in Pista, dalle 20:44 alle 21:23, a 4 milioni e 356mila e il 23,8%). Il Grande Fratello, invece, ha raccolto 2 milioni e 37mila spettatori con uno share del 15,6% (Night: 857mila, 15,8%).

Davvero una batosta per Alfonso Signorini e la sua squadra che sono stati praticamente doppiati da Ballando. Ora il conduttore deve fare qualcosa per recuperare ascolti perché è stato battuto sistematicamente da Ballando. E per fortuna che ora lo show di Rai1 ha chiuso i battenti, altrimenti… Sulle altre reti F.B.I. su Rai2 è stato visto da 871mila spettatori (4,7%) mentre F.B.I. International ha totalizzato 893mila spettatori con il 5%. Su Italia1 Il Grinch ha raggiunto un milione e 114mila spettatori (6,3%).

Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta ha raggiunto 790mila spettatori e il 4,7% . Su Rete4 Non Ci Resta Che Piangere conquista 816mila spettatori (4,9%). Su La7 In Altre Parole… Ancora ha conquistato 527mila spettatori con il 3%. Su Tv8 4 Ristoranti raggiunge 427mila spettatori (2,5%). Sul Nove Freddie Mercury – The Great Pretender raccoglie 271mila spettatori con l’1,6%.

