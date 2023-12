Ballando con le stelle, Guillermo Mariotto fa ancora discutere. Durissimi i commenti del pubblico dopo la finale. Da casa nessuno ha gradito le sue parole e il modo con il quale ha attaccato il ballerino. “Mariotto non si sopporta più. Basta! Inutile. Incompetente. Inutilmente “caustico”. Realmente maleducato. Tantissime volte in questa stagione ho cambiato rete durante i suoi terribili interventi senza più guardare lo show che sarebbe molto più piacevole senza di lui”, si legge sui social.

>“Esci subito di qui!”. Grande Fratello, arriva la mamma di Greta e succede il finimondo. Il racconto choc su Mirko: “Ha subito violenze”. Panico in studio

E ancora: “Mariotto ha la fortuna di incontrare tutte persone educate e rispettose e un incompetente presuntuoso”. Una polemica che non si spegnerà tanto facilmente visto che da settimane Mariotto è finito sotto l’attacco del pubblico. Il motivo? Il solito attacco caustico nei confronti di Giovanni Terzi, fidanzato e prossimo marito di Simona Ventura.





Ballando con le stelle, Guillermo Mariotto fa ancora discutere

“Non uso tanti giri di parole, balli malissimo. Penso che il ballo non sia proprio la tua aspirazione”, ha detto commentando l’esibizione di Giovanni Terzi. Che ha ascoltato il giudizio e ha detto: “Guarda, ho tirato un sospiro di sollievo quando ho sentito queste parole perché pensavo di doverti ringraziare, invece, no per fortuna”. Duro anche il commento di Selvaggia Lucarelli.

“Tutti stanno facendo i complimenti a Giada per la sua bravura e scelta della coreografia… non lo so, sembri la badante di Giovanni Terzi. Mi dispiace ma qui sei entrato come il fidanzato di Simona Ventura e uscirai allo stesso modo”. Come detto non è la prima volta che Mariotti si esprime in maniera così dura nei confronti di Giovanni Terzi.

Commentando un’esibizione di poche settimane fa aveva detto: “Qui quella che deve stare attenta è Simona Ventura perché le levi il posto. Peccato perché non avevi fatto il piagnisteo e poi alla fine lo hai fatto. Bravissimo. Nei 16 anni di Zazzaroni non si era mai visto una samba così. Ci hai conquistato. Sei un ballerino incredibile. E come te non piange nessuno”.