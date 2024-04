Alessio Falsone senza pace, già dentro la casa del Grande Fratello il concorrente aveva mostrato alcune intemperanze. E pare che neppure fuori si sia smentito. Così almeno sembra da una storia che l’esperto di gossip Amedeo Venza ha pubblicato nelle ore scorse nelle sue storie instagram. Tra Venza e Falsone non corre buon sangue. Tutto è nato quando Alessio ha risposto ad alcune domande sui social. Un follower gli ha chiesto: “Ti piacerebbe partecipare a Tale e quale show? Ti ci vedo bene”.

>> “Perché se n’è andato”. Amadeus, l’annuncio ufficiale: è la Rai a spiegare le vere ragioni dello storico addio

E Alessio ha esclamato: “No, non è che non mi piacerebbe. Ma voglio fare altro, siccome voglio allenare se inizio a fare televisione rischio di non allenare più. Ho detto di no a tutte le proposte. Anche da Tale e quale show mi hanno chiesto se mi piacesse partecipare, ma ho detto no grazie”. Davanti a queste parole Venza era intervenuto.





Grande Fratello, nuovo scontro tra Alessio e Amedeo Venza

“Io le vorrei vedere tutte ‘ste proposte. In teoria con questa sua tesi non doveva partecipare nemmeno al GF!”, aveva scritto Venza. E la risposta di Falsone, a quanto emerge dalle storie di Venza, è arrivata. Rispondendo ad una storia un fan dell’esperto di gossip ha risposto: “Sa solo minacciare”. A Venza ha scritto: “E non avete ancora letto la chat privata”, come a lasciare intuire che altro sta per venire fuori.

Delle intemperanze di Alessio si era detto all’inizio, nella casa più volte è stata chiesta la sua squalifica. Celebre, tristemente, la scena dello spazzolino spezzato. Lamentandosi con Federico che gli aveva staccato la carica per lo spazzolino elettrico aveva prima spezzato lo spazzolino, poi se l’è presa con tutta la Casa, soprattutto con Varrese che aveva tentato di calmarlo.

La scena aveva scatenato la reazione del pubblico che aveva commentato con durezza l’episodio: “Persone in quel reality sono state espulse per molto meno. Questo ragazzo è squilibrato, pazzo, maleducato, arrogante, irritante non ha una caratteristica positiva”.