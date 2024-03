Grande Fratello, ennesima rivelazione su Alessio Falsone. Fin dal suo ingresso nella Casa del reality condotto da Alfonso Signorini il giovane imprenditore ha catturato l’attenzione del pubblico. Subito è stato condiviso sui social un video in cui Alessio si faceva scappare dei termini poco inclusivi sugli omosessuali. Poi è arrivato il tweet in cui suggeriva di dar fuoco ai campi nomadi con all’interno i bambini dopo la notizia su alcuni rapimenti (vedi sotto, ndr).

Inoltre in diverse occasioni Alessio Falsone si è ‘messo in mostra’ per alcuni suoi comportamenti decisamente sopra le righe, per non parlare delle bestemmie che avrebbe proferito. E in tanti non sono neppure convinti che la sua relazione con Anita Olivieri sia sincera. Ora arriva un’altra segnalazione che getta nuove ombre sul concorrente tanto chiacchierato. A parlare è una sua ex…

“Vi racconto cosa faceva Alessio prima di entrare al GF”

L’ex miss Italia Carolina Stramare ha avuto una storia con Alessio Falsone. Storia finita male e oggi la modella fa alcune confessioni sul suo ex compagno. Più che confessioni si tratta di vere e proprie frecciate. A rivelarle è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano che ha svelato quanto dichiarato da Carolina Stramare.

Dopo aver affermato alcuni giorni fa che Alessio Falsone starebbe mentendo nella Casa e che in realtà non sarebbe attratto da Perla né tantomeno da Anita, Carola Stramare fa sapere: “Mi piacerebbe tanto si sapesse la verità. Sono anni che prova a partecipare a reality. Quando stavamo insieme mi parlava di UeD e di mettere foto con lui. È l’opposto di ciò che sembra e mi spiace che spesso mi tiri in mezzo”.

Federico e Falsone stanno litigano e il GF censura#Perletti #Grandefratello pic.twitter.com/PsxH28bNYg — Ele🪐 (@EleonoraPirone_) March 18, 2024

Come se non bastassere le voci fuori dalla Casa, all’interno del reality le cose non vanno affatto meglio. Dopo la prima lite con Anita Alessio ha avuto un brutto scontro con Federico col quale già in passato ci sono stati degli attriti. I due sono quasi venuti alle mani e alla fine la regia ha censurato tutto. Davvero un periodo no per Falsone…

