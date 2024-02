Grande Fratello, Alessio Falsone sbrocca: “Il triangolo no”. Ieri sera il concorrente del reality di Canele 5 si è sentito in dovere di chiarire con gli altri inquilini della casa il rapporto che si è venuto a creare tra lui e Perla. Il giovane che nella vita si occupa di compravendite immobiliari, ma sogna di diventare allenatore di calcio professionista, si è “smarcato” dalle voci relative a un suo possibile interesse nei confronti della bella Vatiero.

Alessio Falsone è entrato nel reality condotto da Alfonso Signorini il 5 febbraio scorso e subito è riuscito a inserirsi nelle dinamiche del gioco. “Mi sto veramente divertendo”, ha detto più di una volta ai suoi compagni di viaggio. Oltre ai momenti divertenti però non sono mancati gli scontri, in particolare con Simona Tagli. I due neoentrati non vanno per niente d’accordo. Caratteri troppo diversi. Più di recente, invece, c’è stata un lite con Federico, legata alla misteriosa sparizionei cucina delle proteine in polvere che entrambi assumono per avere sempre muscoli tonici.

Leggi anche: “Le avete rubate, basta”. Grande Fratello, ennesimo furto. Il concorrente scopre tutto e non si tiene





Poco fa Falsone ha voluto mettere i puntini sulle “i” in merito al suo rapporto con Perla. Tra i due come sanno i fan della trasmissione è nata una amicizia. Una vicinanza che ha fatto storcere il naso da fuori a Mirko, che non ha gradito certi atteggiamenti della sua Perla verso Alessio.

Confronto in giardino per Alessio con Perla, Greta e Sergio. Falesone si è rivolto direttamente a Perla: “Tu non hai capito. Non è il fatto che io e te siamo amici. Ma è da fuori che mi abbuffano di parole a me. Io non ho voglia di farmi abbuffare dalla gente a gratis. Perché fanno battute e mettono carne al fuoco senza motivo”.

QUESTO LO PUBBLICO ASCOLTATE E NON ROMPETE PIÙ#perletti pic.twitter.com/bul7w4q34w — la grinch di amici🌹 (@lagrinchopposta) February 23, 2024

Alessio insomma non vuole che ci siano equivoci. E che non vengano neanche alimentati per scherzo. Lo ha detto più volte anche in confessionale. E lo ribadisce dopo essere uscito dal confessionale, dove ha parlato con gli autori. “Mi pigliano per il c**o. Poi mi dicono ‘mi raccomando, non fare lo stupido…’. Poi da fuori qualcuno può pensare e dire… Cioè basta. Perché altrimenti devo concludere il discorso e non parlarne più”. Alessio ha chiesto a Perla di comportarsi di conseguenza: “Non fare le battutine, perché altrimenti finiamo per darci semplicemente il buongiorno e buonasera e finisce così”.

Va chiarito che Perla ha sempre smentito che da parte sua ci siano sentimenti particolari verso Alessio. La loro è solo una bella amicizia e lui la fa divertire. Stop. Mirko intanto da fuori segue tutto. Probabile un nuovo confronto nella puntata del 26 febbraio.