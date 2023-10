Grande Fratello 2023, concorrente a rischio eliminazione. Il reality show di Alfonso Signorini continua la sua corsa verso l’acclamazione del pubblico di telespettatori italiani. Il cast di concorrenti dunque non può che andare incontro a un momento tra i più temuti del gioco, quello dell’eliminazione. E come ogni settimana il pubblico è stato chiamato a rispondere al sondaggio: chi vuoi salvare? I fan del programma dunque hanno fornito la loro risposta, scopriamola insieme.

Nuovo sondaggio al Grande Fratello 2023, chi vuoi salvare? La domanda di questa settimana volge al positivo ma solo per i concorrenti che riusciranno a superare l’ennesima prova, quella della nomination che vedrà solo uno di loro abbandonare il gioco. Esattamente com’è è accaduto di recente a Claudio Roma e non senza qualche polemica di troppo.

Nuovo sondaggio al Grande Fratello 2023, chi vuoi salvare? Fuori i risultati

Un format del tutto diverso quello previsto per il reality show di Alfonso Signorini che per la 17esima edizione che vede il mix di concorrenti tra vip e nip, ovvero non-famosi. E questa settimana in nomination sono andati Giselda Torresan, Grecia Colmenares, Marco Fortunati e Valentina Modini. Chi si salverà? Il pubblico ha decretato. E il sondaggio sembra parlare decisamente chiaro.

Stando ai dati raccolti dal sondaggio ad avere la peggio sembra essere Marco Fortunati, il tassista romagnolo che si è aggiudicato tra tutti solo il 12% dei voti. Sopra di lui Valentina con un 18%, e ancora Giselda con un 24% e al primo posto Grecia con un 46%. Per quanto riguarda i concorrenti rimasti in gioco, inclusi quelli in nomination sono: Alex Schwazer, Angelica Baraldi, Anita Olivieri, Arnold Cardaropoli, Beatrice Luzzi, Ciro Petrone, Fiordaliso, Giselda Torresan, Giuseppe Garibaldi, Grecia Colmenares, Heidi Baci, Letizia Petris, Lorenzo Remotti, Marco Fortunati, Massimiliano Varrese, Paolo Masella, Rosy Chin, Samira Lui, Valentina Modini, Vittorio Menozzi.

Grazie per aver seguito con noi questa nuova puntata di #GrandeFratello, il prossimo appuntamento è per lunedì… ovviamente su #Canale5 ed in streaming su Mediaset Infinity! Buonanotte a tutti ♥️ pic.twitter.com/O8Q5TAu4Q9 — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 28, 2023

Eppure il nuovo sondaggio sembra contraddire quello precedente. Il precedente pronostico stilato dal sito Il Sussidiario ha dato Giselda come la concorrente atta ad avere la peggio tra i gieffini nominati. Per quanto riguarda Grecia, la concorrente si è profilata come la papabile preferita dell’occhio pubblico e possibilmente immune, si leggeva sul sito, aggiudicandosi il 44% dei voti come è accaduto per il sondaggio più recente.