Grande Fratello, i concorrenti si godono questi giorni di tranquillità prima della tanto attesa puntata del lunedì, dove uno di loro lascerà per sempre il gioco. Il 2 ottobre, infatti, Alfonso Signorini darà loro il verdetto sul televoto eliminatorio lanciato giovedì scorso. E stando a un pronostico stilato dal sito Il Sussidiario sarà Giselda ad avere la peggio tra i gieffini nominati. Grecia si profila come la papabile preferita dell’occhio pubblico e possibilmente immune, si legge sul sito, con il 44% dei voti.

Secondo posto per Valentina, con il 28% dei voti, terzo per Marco con il 17% dei voti e in ultima posizione, e quindi papabile eliminata alla settima puntata di GF 2023, Giselda Torresan con l’11% dei voti dei telespettatori. Ma ovviamente per avere certezze dovremo aspettare ancora un po’. Nel frattempo gli inquilini vivono separati, alcuni in Casa e altri nel Tugurio, che quest’anno è stato ripristinato.

Leggi anche: Mai successo nella storia del GF, dalla regia l’audio di Anita che incastra gli autori





GF, altro richiamo degli autori: cosa è successo

Tra gli “sfortunati” che hanno dovuto rinunciare alle comodità del loft, anche Fiordaliso e Beatrice Luzzi, eletta preferita dal pubblico durante la scorsa puntata. E insieme agli altri che abitano il Tugurio devono far fronte a diversi inconvenienti, primo tra tutti la carenza di cibo. E si parlava proprio di come gestire le provviste quando è arrivato il richiamo della regia.

“Ora, a parte gli scherzi… in galera la carne c’è, la colazione c’è… “, la battuta della cantante. E l’attrice, con ironia, le ha risposto “Ma non ti pagano”. Ma anche gli autori a quel punto sono intervenuti: “Ragazzi, per favore”, si sente dire da una voce maschile nel video presto finito in rete.

La certezza che in questi giorni zia Fiorda verrà richiamata altre 90 volte pic.twitter.com/QPJpdcbmYW — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) September 29, 2023

Il richiamo dall’alto ha praticamente “freddato” le due vip di questo GF e gli altri: tutti in silenzio, hanno poi cambiato argomento. Ma è opinione diffusa tra i fan social del programma che gli autori avranno un bel da fare con Fiordaliso, sempre più insofferente nel Tugurio…