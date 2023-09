Tra i nuovi inquilini della Casa del Grande Fratello ha subito attirato attenzione Giselda Torresan. Fa parte del gruppo dei nip, not important person, e lunedì sera è stata la seconda a fare il suo ingresso dalla porta rossa, subito dopo Paolo Masella, macellaio 37enne di Roma. A proposito di lavoro, appena iniziato il reality è uscito il rumor sulle dimissioni – di cui non ha fatto parola in diretta – dall’azienda in cui lavora. O lavorava. Un giallo, visto che ha anche ricevuto la sorpresa dei suoi colleghi.

Originaria di Bassano del Grappa, grande appassionata di montagna, di professione è un‘operaia turnista in una ditta di stampaggio materie plastiche. Così si legge sulla sua bio instagram e così ha detto ad Alfonso Signorini e al pubblico di Canale 5 ma il mistero si è aperto nel momento in cui l’azienda stessa ha fatto sapere al sito Fanpage che in realtà Giselda Torresan, 32 anni, si è dimessa. Se ne parlerà nella prossima puntata?

Giselda Torresan al GF: “Sono stata malissimo”

Nonostante questo e nonostante il gesto osceno fatto in diretta da uno dei suoi colleghi, Giselda Torresan sembra aver già conquistato il cuore di molti spettatori con il suo entusiasmo. Entrata al GF come single, nelle ultime ore si è aperta con gli altri concorrenti sulla sua vita sentimentale.

Oggi è single ma in passato è stata fidanzata per circa 6 anni con un uomo, di cui non si conosce l’identità, che l’ha molto ferita. Ha sofferto tantissimo, ha detto la 32enne parlando in cucina con gli altri concorrenti: “Ho avuto una storia, ma meglio non parlarne. È durata 5 o 6 anni. Se le donne devono soffrire come ho sofferto io, meglio che stiano single. Lo pensavano tutti, anche mia mamma e sua mamma”.

Quindi “Non ti vuoi fidanzare perché hai paura di star male e di soffrire?”, le ha chiesto Angelica Baraldi. E Giselda, sicura e con il sorriso sulle labbra, le ha risposto: “Sì, sono stata male tantissimo. Dopo di lui non ho avuto più nessuno, zero”. Una confidenza che ha lasciato un po’ tutti di sasso. “Non sono tutti come lui”, le ha però fatto notare la coinquilina. E chissà, magari cambierà idea proprio nella Casa.