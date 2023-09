Nella nuova edizione del Grande Fratello 2023 c’è come concorrente Rosy Chin, che fa parte della lista di vip che hanno fatto il loro ingresso nella Casa. Lei è molto amata sui social network, infatti solo su Instagram ha oltre 370mima follower. Ma ora i telespettatori si sono accorti che è un volto familiare anche della televisione, infatti l’abbiamo già ammirata in altri contesti. E le foto delle sue apparizioni stanno diventando virali.

Parlando del Grande Fratello e della concorrente Rosy Chin, per chi non la conoscesse è una chef di Milano dove è proprietaria del ristorante fusion Yokohama. Come riporta Novella2000 è anche creator per Giallo Zafferano. Èi figlia d’arte perché il papà Chung Kuang, ha contribuito a rendere popolare la cucina cinese nella capitale lombarda assieme alla moglie. È del segno dello Scorpione, sposata con Paolo La Quosta.

Grande Fratello, dove abbiamo già visto la concorrente Rosy Chin

Dunque, la nuova gieffina del Grande Fratello non è affatto un volto sconosciuto del piccolo schermo. La concorrente Rosy Chin è già stata in diverse trasmissioni di successo e piano piano stanno uscendo fuori immagini e anche video riguardanti la food blogger e imprenditrice. Innanzitutto, la famosa chef ha preso parte alla serie The Ferragnez di Chiara Ferragni e Fedez ed è anche stata invitata alla premiere della seconda stagione.

Come riportato dal sito Novella 2000, Rosy Chin è stata anche da Antonella Clerici nella sua trasmissione È sempre mezzogiorno. Questa esperienza è datata pochi mesi fa, mentre è stata ospite in un altro programma, Camper in viaggio, nella giornata dell’8 settembre, quindi solo alcuni giorni fa. Ma da segnalare anche una sua collaborazione con un altro colosso, infatti sono davvero in tanti ad aver puntato sulla sua figura.

Comparsa di Rosy Chin a "Camper in viaggio" di venerdì scorso, 8 settembre. #GF pic.twitter.com/sqWJl0vz7Q — LALLERO (@see_lallero) September 11, 2023

Lei ha collaborato anche con MSC e Novella 2000 ha ricordato anche ciò che vi abbiamo detto ad inizio articolo, ovvero che Rosy Chin lavora anche con Giallo Zafferano, dove è artefice di video su alcune ricette culinarie.