Grande Fratello 2023, la notizia corre veloce tra i fan del programma. Il reality show di Alfonso Signorini continua a non dare tregua ai telespettatori più affezionati, che di puntata in puntata assistono a clamorosi colpi di scena. Non ultimo, la decisione di Heidi Baci di ritirarsi dopo il confronto avuto con il padre anche a proposito del suo rapporto con Varrese. Insomma, questo e molto altro accade e continuerà ad accadere, senza dimenticare il momento più temuto dai concorrenti, quello dell’eliminazione settimanale che modifica gli equilibri tra gli inquilini della casa più spiata d’Italia.

Qual è il concorrente del GF 2023 a rischio eliminazione? Ebbene, come ogni settimana il pubblico italiano assisterà all’eliminazione dal gioco di un altro concorrente. Questa settimana il fatidico verdetto toccherà a uno tra i gieffini mandati al televoto, ovvero Grecia Colmenares, Rosy Chin, Samira Lui e Valentina Modini. Chi sarà salva?

Qual è il concorrente del GF 2023 a rischio eliminazione? I risultati del sondaggio parlano chiaro

Il sondaggio pone la domanda al positivo, ovvero “chi vuoi salvare?” e detto fatto il pubblico italiano, giudice indiscusso, è stato chiamato a rispondere. Il risultato del sondaggio si apprende sul sito Biccy e sembra parlare molto chiaro. Colpo di scena per la concorrente: ad avere la peggio questa volta sembra essere proprio la chef Rosy Chin.

Stando a quanto si apprende dai dati del sondaggio fin qui raccolti, ecco le percentuali in voto che hanno ricevuto le concorrenti in nomination che stanno dunque aspettando di apprendere quale sarà la loro sorte. Come detto in principio, per Rosy Chin la situazione sembra non volgere per il meglio con il 14% di voti raggiunti ovvero 93.

Si piazza leggermente al di sopra Samira, con 116 voti pari al 17%, seguita da Valentina con il 22% di votazioni, pari a 151 e dunque il primo posto spetta a Grecia che conquista un buon 47% con i suoi 320 voti. Insomma, il distacco al momento sembra essere schiacciante ed effettivamente il rischio che Rosy possa dire addio ai suoi compagni di gioco si avvicina a essere una realtà insindacabile. Ricordiamo inoltre i concorrenti già fuori dal gioco che sono Claudio Roma, Marco Fortunati, Lorenzo Remotti, Arnold Cardaropoli e Heidi Baci.