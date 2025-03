Da qualche giorno ormai sembra essere ufficialmente finita la storia nata al Grande Fratello tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. I due hanno iniziato una relazione circa cinque mesi fa ormai, subito dopo la trasferta al reality spagnolo. Cinque mesi di alti e bassi, momenti di crisi e forti liti. Le ultime, però, pare li abbiano portati a un punto di non ritorno, spingendo addirittura la ballerina a prendere la decisione di lasciare il modello.

Durante la diretta di giovedì scorso Alfonso Signorini ha infatti chiesto a Shaila di fare una scelta: correre da Lorenzo oppure tornare in salone da sola. E a sorpresa non ha raggiunto il fidanzato, mettendo così un punto alla loro relazione. Lorenzo si è detto d’accordo con lei: la situazione era arrivata al limite.

Leggi anche: “Sto male, portami in confessionale”. Grande Fratello, Helena distrutta e in lacrime dopo la gita





GF, Lorenzo a Shaila: “Devi fare così”

Ma non tutti i fan degli Shailenzo hanno preso bene questa decisione. Da un lato c’è chi crede che Shaila abbia fatto la scelta giusta, visto che quello con Lorenzo stava ormai diventando un amore tossico. Dall’altro, c’è chi tifa per un ritorno nella coppia, che è probabile possa avvenire prima della fine del reality. Anche Cristina, la mamma di Lorenzo, spera in un ricongiungimento.

Ha infatti sempre dichiarato pubblicamente di apprezzare la coppia, vedendo Shaila come un’ottima compagna per suo figlio. “Ritornerete più forti di prima”, ha scritto Cristina sui social dopo l’addio, sotto una foto dei due. C’è un altro gruppo di persone che invece crede che sia tutto falso, ossia che la coppia sia scoppiata solo temporaneamente per avere più clip.

Ma lo vedete che Shaila sta sotto lo schiaffo di Lorenzo? Lui gli dice quello che deve fare e le lo fa'. Ma che cazzo di rapporto è? Shaila ti devi svegliare che stai inguaiata alla sorella. #grandefratello https://t.co/6gUjqkahg1 — cucimi le ali🪡🪽 (@ailemaa21) March 1, 2025

Ma anche se lasciati, Shaila e Lorenzo continuano a avere rapporti nella casa e proprio un loro recente dialogo sta facendo discutere e non poco il pubblico social. Si sono ritrovati in cucina, faccia a faccia, e lui le ha fatto un discorso che poco si capisce perché sottovoce ma per molti le ha detto che deve allontanarsi da Jessica. Il sentore è che avrebbe ancora presa su Shaila, che si farebbe comandare a bacchetta da Lorenzo. “Ti devi svegliare”, le scrivono.