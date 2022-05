Giulio Raselli, la verità sulla storia finita per l’ex corteggiatore e tronista di UeD. Una relazione che ha raggiunto il capolinea dopo poco tempo dal suo inizio quella con Carlotta Adacher e che prima delle parole di Raselli suonava solo come un pettegolezzo.

Giulio Raselli rompe il silenzio sulla relazione finita con Carlotta. Carlotta Adacher ha 34 anni ed è stata una tentatrice di Temptation Island, andato in onda l’anno scorso su Canale 5. Lei, grazie al reality di Filippo Bisciglia, ha poi avuto una storia con Alessandro Autera, durata molto poco.





“Deia, ma invece Graselli e Carlotta è già finita? Sai qualcosa? Sono troppo curiosa…xché fino a ieri foto e commenti e da una settimana il silenzio”, aveva chiesto un utente sulla coppia Raselli-Adacher all’esperta Deianira. E l’influencer ha risposto con un semplice “è finita”. (Giulio Raselli, il tronista racconta tutto).

Oggi è l’ex UeD Giulio Raselli a rompere il silenzio: “Ragazzi buonasera, sono qui per parlarvi della situazione con Carlotta, vi avevo promesso che l’avrei fatto e ci tengo a farlo. Con Carlotta va così così, è un problema mio, mi sembra corretto dirlo, è un problema della distanza. La distanza è molto ampia, io sono di Valenza in Piemonte, lei di Roma, facciamo molta fatica a vederci”. Purtroppo di fronte alla verità l’ex UeD si è beccato anche un “pagliaccio”.

Giulio Raselli poi ha sottolineato: “I miei impegni di lavoro sono molto grandi in questo periodo della mia vita, e quindi si fa fatica. È un problemaccio, non siamo ancora riusciti a risolverlo e quindi, parlo per me, non mi fa fare quello slancio alla relazione che sarebbe corretto. Insomma è un problema mio, mi dispiace che qualcuno abbia pensato che Carlotta potesse essere l’artefice di tutto questo, nel senso che abbiamo fatto tutta questa cosa veloce ma poi non c’era interessamento da parte di entrambi, da parte mia o sua. – ha aggiunto Raselli – Non è così, abbiamo deciso di fare quel passo perché eravamo assolutamente fermi sull’idea che sarebbe stato qualcosa di bello, c’è ancora l’idea che lo possa essere”.

