Si sposa l’attrice di Un posto al Sole. Parliamo di Valentina Pace, meglio conosciuta per la sua interpretazione di Elena Giordano. È lei stessa ad annunciarlo tramite il settimanale Di Più. La brava e bellissima attrice fa sapere che le nozze sono programmate per il prossimo 12 luglio. Dirà “sì”all’imprenditore Stefano Moruzzi, al quale è legata sentimentalmente da ben sette anni.

Per chi non lo sapesse, la coppia ha una figlia di tre anni che si chiama Matilde. Ma non solo, l’attrice, da una precedente relazione ha avuto anche la primogenita Alice, che oggi ha dodici anni. Insomma, si sposa l’attrice di Un posto al Sole Valentina Pace e la cerimonia si terrà in un bellissima villa sita nella Capitale: le figlie dell’attrice saranno le sue damigelle. Naturalmente all’attesissimo evento non mancheranno i parenti e gli amici più cari.

Come fanno presente i diretti interessati sulla rivista patinata, sarà anche presente il bassotto Nanà, al quale la 44enne è molto legata (tanto da considerarla a tutti gli effetti una vera e propria componente della sua famiglia). Si sposa l’attrice di Un posto al Sole Valentina Pace e lo avrebbe voluto fare davanti a Dio. I due hanno deciso così perché sono entrambi molto credenti, ma visto che tutte le chiese di Roma sono prenotate fino al prossimo anno a causa del Covid-19 hanno optato per una cerimonia civile.

Per i due si tratta di un modo per non allungare troppo l’attesa. La Pace ha assicurato che successivamente rinnoveranno la promessa nuziale davanti a Dio. Tornando a parlare della piccola Matilde, la mamma fa sapere che è stata fortemente voluta da entrambi. La bimba non solo sarà damigella d’onore con la sorella più grande ma al matrimonio porterà anche le fedi ai suoi genitori.

Un momento molto emozionante per la coppia e piuttosto divertente per la bambina, che sta vivendo tutto come un gioco. Si sposa l’attrice di Un posto al Sole Valentina Pace dopo una relazione lunga con l’imprenditore romano. I due si sono conosciuti nel centro sportivo che frequentano abitualmente a Roma.

