“Da Amici a Un posto al sole”. Ex ballerino di Maria De Filippi diventa attore ed entra nel cast della storica soap italiana

Amici 21, continua la cavalcata verso la finalissima. Dopo le ultime eliminazioni, a proposito si fa il nome di Nunzio come prossimo allievo costretto a lasciare, alcuni ex concorrenti si sono ritrovati fuori dal talent. Parliamo di LDA e Christian. Il figlio di Gigi D’Alessio ha postato una story su Instagram dove racconta di essere uscito a Milano proprio col ballerino: “Avevo chiaramente bisogno di questa reunion” ha commentato un fan su Twitter.

Sempre recentemente gli utenti hanno notato un particolare. LDA indossa un braccialetto donatogli da Alex Wyse. Quest’ultimo ha voluto regalare ‘una parte di sé’ agli allievi che di lì a poco avrebbero dovuto lasciare il programma. Subito c’è stato chi ha commentato: “Alex che regala uno dei suoi braccialetti anche a Luca per lasciargli “una parte di sé” ma ancora continuano a farlo passare come il cattivo dell’edizione”. Intanto, però, c’è un altro allievo, stavolta di qualche edizione fa, che sta facendo parlare di sé.





Come spesso accade dalla fucina di Amici è emerso un altro allievo che sta facendo strada nel mondo dello spettacolo. Parliamo di Antonio Fiore, il ballerino che subito dopo la quarta edizione del talent di Maria De Filippi ha conquistato il grande pubblico. “Subito dopo la mia partecipazione ad Amici – ha spiegato qualche tempo fa lui stesso – lavorai per tre anni e mezzo a teatro dove mi feci le ossa perché ebbi la fortuna di poter lavorare al Sistina, al Brancaccio ecc… con grandi nomi come: Mariangela Melato, Pino Insegno ecc…. fino ad: ‘’Un passo dal sogno’’ e ‘’Portami tante rose.it’’. Sempre durante quel periodo poi seppi di una grande audizione con un cast stellare a Londra per ‘’Nine’’ un Musical Internazionale”.

Forse, però, in pochi sanno di un’altra grande passione di Antonio Fiore, ovvero la recitazione. Proprio in queste ore si è saputo che per l’ex ballerino è entrato a far parte del cast di “Un Posto al Sole”, la famosa soap di Rai3. Nella serie Fiore interpreta Costabile, fratello di Speranza, che arriva a Napoli col padre Espedito per controllare la sorella.

Insomma per Antonio Fiore inizia una nuova fase della sua carriera. Dopo aver avuto la fortuna di lavorare con Sofia Loren , Nicole Kidman, Penelope Cruz, Daniel Day Lewis per lui ci fu una fase delicata. Tornò infatti ad Amici come professionista, ma a causa di un infortunio alla mano dovette abbandonare. A quel punto la scelta di intraprendere la carriera di attore. E oggi eccolo a “Un posto al sole”. Ah, per la cronaca, Antonio si è anche sposato con la campionessa di ginnastica ritmica Fabrizia D’Ottavio dalla quale ha avuto una bimba, Maya.

