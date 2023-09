Grande Fratello 2023, è già tempo di pensare alla prossima puntata. Il reality show di Alfonso Signorini torna in onda, in diretta e sempre nella prima serata di Canale 5, lunedì 2 ottobre. Ma come abbiamo visto nel precedente appuntamento, quello di giovedì scorso, la situazione in Casa è sempre più tesa. Tra i concorrenti, una che ha fatto tanto parlare durante e dopo la diretta è stata Giselda Torresan. Per diversi motivi.

Intanto per il video che ha fatto presto il giro della rete che dimostrerebbe come l’operaia veneta abbia cambiato il tono della sua voce per il GF per apparire più ingenua e forse curiosa agli occhi del pubblico. Le segnalazioni erano arrivate subito, a reality appena iniziato, e giovedì sera, quando a Beatrice Luzzi ha detto “Te li regalo io i vestiti”, molti hanno notato come abbia parlato diversamente rispetto al solito.

Giselda, la brutta scoperta a poco dalla nuova puntata GF

Poi le lacrime nella notte, dopo la diretta. Giselda è arrivata seconda nella classifica dei preferiti, dopo Beatrice Luzzi. Che oltretutto l’ha anche nominata. E nonostante avesse messo in chiaro che non le sarebbe importato troppo dell’esito della sfida e dei voti, finita la puntata, dopo l’annuncio di Alfonso Signorini su Beatrice, è crollata tra le braccia di Rosy.

Come reagirà, allora, nel caso in cui venisse eliminata se ha reagito così al secondo posto dei preferiti? Finita in nomination al televoto eliminatorio di lunedì insieme a Grecia, Marco e Valentina, stando al sondaggio lanciato dal sito Il Sussidiario l’operaia è quella che rischia di più l’uscita. La certezza la avremo solo il prossimo 2 ottobre, quando Signorini leggerà il verdetto, ma il pronostico parla chiaro.

Grecia si anticipa come la papabile preferita dell’occhio pubblico e possibilmente immune, si legge sul sito, con il 44% dei voti. Secondo per Valentina, con il 28% dei voti, terzo Marco con il 17% dei voti e in ultima posizione, e quindi papabile eliminata alla settima puntata di GF 2023, Giselda Torresan con l’11% dei voti dei telespettatori. Andrà così?