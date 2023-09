Adesso non ci sono più dubbi: al Grande Fratello è pronto ad entrare un nuovo concorrente vulcanico, pronto a dare il meglio di sé e a stravolgere gli equilibri della casa. Possiamo subito anticiparvi che non si tratta di un Nip, ma di un personaggio molto conosciuto a livello nazionale. In televisione è sempre una presenza costante e non sono mancati anche scontri duri in passato, che hanno reso ancora più accese le discussioni in studio. E la stessa cosa potrebbe succedere pure nel reality di Signorini.

L’annuncio è stato fatto dal diretto interessato, nel corso di un’intervista al Corriere della Sera. Sarà al Grande Fratello e punta certamente a diventare il nuovo concorrente più temuto dagli altri, dato che potrebbe immediatamente riscuotere consensi dal pubblico. Ha anche ammesso di aver dovuto fare i conti con problemi mentali non di poco conto: “Ho avuto la depressione, fu un periodo in cui anche solo andare dal letto al bagno mi costava una fatica terribile. Poi ne sono uscito con le pillole e con la consapevolezza che nella vita esistono il bianco e il nero”.

Grande Fratello, in arrivo un nuovo concorrente famoso: “Sì, entro nella casa”

Poi questo futuro volto del Grande Fratello si è lasciato andare ad una considerazione sui soldi, infatti il quasi nuovo concorrente ha esclamato: “Il denaro è una motivazione importante, ma non certo la prima. Io narcisista? Questa è già un’ipotesi più calzante, ma il vero motivo è fare una cosa per la prima volta. Rientrare nel giro, mettermi in gioco, il pop, dal cinema al fumetto per me è parte essenziale della vita”. Poi la conferma che prenderà parte alla trasmissione di Canale 5.

Ad entrare al GF sarà il giornalista, scrittore e personaggio tv Giampiero Mughini. Il quale al Corriere della Sera ha aggiunto sul programma Mediaset: “Entro nella casa tra un paio di settimane, senza cellulare e senza orologio. Porto la mia salsa per condire quella pietanza”. Per lui ci sarà anche una rinuncia molto importante, infatti a causa della ‘reclusione’ nella casa non potrà assistere alle partite di calcio della sua amata Juventus.

Mughini, catanese di 82 anni, negli anni Novanta fu ospitato per la prima volta dal compianto Maurizio Mosca a L’appello del martedì e successivamente lavorò a Controcampo. Lui è stato ospite anche di Pressing e Tiki Taka, parlando di programmi sportivi, mentre l’anno scorso è stato un concorrente di Ballando con le stelle.