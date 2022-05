“La nostra prima notte”. Giorgia Palmas e Filippi Magnini, niente giri di parole: viene fuori tutto

Giorgia Palmas e Filippo Magnini, la prima notte di nozze. Di recente la coppia ha coronato il sogno tanto atteso, messo da parte a causa della pandemia. Nozze bis per Giorgia Palmas e Filippo Magnini, reduci dal solo rito civile lo scorso 12 maggio 2021 e da poco sposi anche secondo rito religioso.

“E’ romantico ma anche con un valore diverso, importante, in cui noi crediamo. Chissà quando ci si sente davvero pronti per un’emozione così grande. Sono sicuramente molto emozionata”, sono le parole di Giorgia Palmas rese per l’occasione delle nozze. Ma il racconto della prima notte arriva solo oggi.





Giorgia Palmas e Filippo Magnini da neo sposini quali sono nello studio di Silvia Toffanin a Verissimo hanno avuto la gioia di condividere con i fan e telespettatori anche alcuni dettagli sulla prima notte di nozze. Come sempre uniti e complici, Giorgia e Filippo non potevano che trovarsi sulla stessa frequenza d’onda. (Giorgia Palmas e Filippo Magnini, un altro momento felice).

“Abbiamo dormito poco”, hanno confessato davanti alle telecamere di Verissimo. Ma se qualcuno sta già andando oltre, Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno puntualizzato sorridendo che il motivo è riconducibile ai festeggiamenti.

Infatti le nozze sono durate fino alle 4 di mattina e poi alle 8 erano già in piedi. Progetti futuri? Il viaggio di miele al momento deve attendere: “Adesso non è il momento per la luna di miele e quindi aspettiamo un momento più tranquillo, tra lavoro e impegni di famiglia”.

