Clamorosa voce sulla coppia più in vista nella Casa. La relazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, nata nella Casa del Grande Fratello, è sempre stata caratterizzata da alti e bassi. Discussioni frequenti, incomprensioni e momenti di tensione hanno spesso messo a dura prova il loro rapporto. Ma adesso, con Shaila ormai fuori dalla Casa, emergono nuovi retroscena che potrebbero cambiare tutto.

Secondo recenti indiscrezioni trapelate da fonti vicine alla ballerina, Shaila avrebbe deciso di interrompere definitivamente il rapporto con Lorenzo, approfittando proprio della serata finale del GF. Un amico della coppia avrebbe infatti rivelato: “Lei ha detto chiaramente: “Devo liberarmi una volta per tutte di Lorenzo, ma non so come fare. Lo voglio fuori dalla mia vita, non lo sopporto più vicino a me””.

Conferme sulle intenzioni di Shaila: “Il gioco è finito”

A dare ulteriore peso a questa indiscrezione è stato anche l’esperto di gossip Biagio D’Anelli che, tramite un video su TikTok, ha confermato quanto riferitogli da un amico comune: “Il gioco è finito. In una telefonata avvenuta ieri, Shaila avrebbe dichiarato esplicitamente di voler allontanare definitivamente Lorenzo dalla sua vita”.

La stessa telefonata sarebbe giunta anche alle orecchie di Grazia Sambruna, che su X ha rincarato la dose con un messaggio enigmatico: “Ne so anche di più a riguardo. La situazione potrebbe essere ancora più complicata di così. Ma forse ho sentito qualcosa che… bocca mia taci!”.

Se confermate, queste voci potrebbero segnare definitivamente il futuro della coppia, che sembra ormai prossima alla rottura definitiva. E tutto mentre ormai la finale del 31 marzo incombe. E se fossero solo voci create per portare acqua al mulino di Lorenzo? Chissà, intanto i sondaggi indicano un testa a testa fra Zeudi e Helena per la vittoria: ci sarà spazio per il modello-attore?

