Shaila è stata eliminata dal Grande Fratello durante la semifinale. Lunedì, con grosso stupore di tutti, la ballerina è dovuta uscire insieme a Javier e Giglio a un passo dall’ultimissima puntata. Nonostante il sorriso e le belle parole in studio, pare che sia rimasta molto delusa e ora si è ritirata in un religioso silenzio, trascorrendo del tempo con la sua famiglia e le persone a lei care.

Lorenzo, che è stato il primo finalista di questa edizione, è dentro la casa e pensa continuamente a Shaila, che invece sembra abbia già dei ripensamenti sulla loro relazione che per mesi è andata avanti tra momenti di passione intensa e liti furiose. Ora che la ballerina è fuori, però, sembra sia rimasta particolarmente scossa dalle critiche ricevute in questi mesi di permanenza a Cinecittà.

Leggi anche: “Gliel’ha fatta troppo grossa”. Amicizia finita fuori dal Grande Fratello: cosa è successo tra Alfonso e Javier





Shaila in crisi con Lorenzo? “Ha parlato con sua madre”

Alcuni fan degli Shailenzo hanno notato che l’ex concorrente non segue su Instagram il modello, alimentando l’idea che almeno da parte sua il sentimento potrebbe aver subito qualche raffreddamento. Stando a quanto raccontato da medeo Venza, infatti, la ballerina starebbe attraversando un momento piuttosto particolare, nel quale sta rimettendo in discussione alcuni aspetti della sua vita, tra cui la storia con Lorenzo.

Sempre stando all’esperto di gossip, Shaila ha chiesto di poter far recapitare una lettera a Lorenzo, “è un po’ in crisi con i sentimenti, influenzata anche da persone a lei care e lunedì dovrebbe esserci un confronto”. Deianira Marzano conferma questo momento di crisi e aggiunge un altro retroscena: una telefonata con la madre di Lorenzo.

“Confermo che Shaila è in un momento di forte crisi. Spero davvero che tutto possa tornare alla normalità, soprattutto con Lorenzo. Oggi più che mai lei ha preso consapevolezza di tante cose che non hanno funzionato e, purtroppo, non l’hanno nemmeno tutelata. Comunque si è sentita con la mamma di Lorenzo, hanno parlato a lungo e i rapporti tra loro sono più che amorevoli”, si legge tra le Storie dell’influente.