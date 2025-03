Sia Javier che Alfonso sono fuori dal Grande Fratello. Il primo è uscito clamorosamente lunedì scorso, durante la semifinale, mentre il secondo settimane fa. Entrambi hanno però trovato l’amore e lasciato le fidanzate nella casa, ossia Helena e Chiara. Ma i telespettatori più attenti ricorderanno che a dicembre scorso, dopo la fine della breve liaison con Shaila e prima di quella con la brasiliana, Javier ha avuto un mezzo flirt con Chiara.

Ma sono durati pochissimo insieme, già il giorno di Natale il pallavolista aveva confidato le prime perplessità a Luca Calvani: “Io mi sono buttato più con lei che con Helena, mi piace anche più di Helena”. Poi aveva deciso di parlare anche con Chiara: “Alla base di tutto tu mi fai stare bene, sei una donna che mi piace sotto molti punti di vista. Con te sono sempre stato bene. Ma in qualche maniera non ‘è scattata la cosa che doveva scattare”.

GF, cosa è successo davvero tra Javier e Alfonso

Chiara non l’aveva presa bene, lei evidentemente era più coinvolta: “Ho afferrato il concetto e non metto in mezzo altre persone. Succede, noi non ci siamo conosciuti per come siamo. Siamo partiti subito con le coccoline come due fidanzati, ma per me c’è di più”. In seguito, come scritto in precedenza, ognuno ha preso la propria strada: Javier ha iniziato a frequentare Helena, e Chiara ha fatto lo stesso con Alfonso.

Ma nel corso delle ultime settimane di permanenza nella casa, il pallavolista aveva detto che, secondo lui, Chiara, avrebbe mollato Alfonso: “Durerà un mese, una volta uscita da qui, ma poi lei gli darà un calcio nel sedere“. Parole che, evidentemente, non sono piaciute ad Alfonso, che al GF aveva stratto un legame di amicizia stretto con Javier.

Amicizia che ora si sarebbe interrotta. Dopo l’eliminazione, Javier ha tolto il segui su Instagram ad Alfonso ma non solo. Stando a quanto rivelato da Amedeo Venza, infatti, tra Javier e Alfonso sarebbe calato il gelo: “Aria gelida tra Javier e Alfonso. I due si sarebbero a malapena salutati, e Alfonso non ha piacere a parlare con lui perché, a suo dire, si è comportato male con la sua fidanzata“.