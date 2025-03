Un vero e proprio colpo di scena ha fatto restare senza parole i telespettatori del Grande Fratello. Proprio in queste ore è venuto fuori un video ritraente Helena e Javier. Ascoltando attentamente le parole della brasiliana, c’è stata una richiesta al suo fidanzato che ha tirato in ballo pure l’altra concorrente Chiara.

Infatti, Helena quando si è avvicinata a Javier prima di salutarlo e andare in studio per conoscere l’esito del televoto, ha voluto rivelare una cosa importante su Chiara. Questo atteggiamento della brasiliana ha indispettito il pubblico, in particolare quello che non gradisce la Prestes.

Grande Fratello, cosa ha chiesto Helena a Javier: c’entra Chiara

Le immagini che fanno riferimento alla semifinale del Grande Fratello sono diventate virali proprio in queste ultime ore. Helena e Javier erano in cucina, intenti a scambiarsi un saluto finale, quando c’è stata la richiesta di lei. La finalista ha tanta curiosità su Chiara e dunque ha chiesto delle risposte da trovare al pallavolista argentino.

Questa l’affermazione di Helena nei confronti di Javier: “Se esci (cosa poi realmente successa n.d.r.), mi devi dare un indizio. Perché? Perché Chiara? Ma come? Questo per me è un’incognita. C’è solo una risposta, ma se questa è la risposta meglio. Sono sicura”. Quindi, la giovane vuole capire come mai la Cainelli sia così forte al televoto e batta anche i concorrenti più in vista.

Helena: “Se esci mi devi dare un indizio”



Zeudi però è quella che pensa al gioco.#grandefratello #zelena pic.twitter.com/Jf3sYOgaAT — C (@carol_perletti) March 26, 2025

In molti hanno criticato Helena perché l’accusano di pensare troppo al gioco e alle strategie. Mentre in quel momento avrebbe dovuto concentrarsi solo sul fidanzato che poteva uscire. E che poi è stato eliminato davvero.