Nell’ultima settimana, i rapporti tra Shaila Gatta e Zeudi Di Palma hanno subìto un netto raffreddamento, soprattutto dopo che la ballerina è tornata con Lorenzo Spolverato. Il trio che aveva coinvolto Shaila, Zeudi e Chiara, si è trasformato in un duo, con la miss Italia che ha dovuto fare i conti con un cambiamento di dinamiche all’interno della casa. Tutto è culminato durante la semifinale del Grande Fratello, quando, poco prima del verdetto del televoto, Shaila ha espresso senza mezzi termini la sua sfiducia nei confronti di Zeudi.

La Gatta ha denunciato quello che ha definito un “teatrino” di Zeudi, smascherandola davanti a tutti e sancendo la fine della loro alleanza. Una dichiarazione forte, che ha segnato un punto di non ritorno nelle loro relazioni all’interno del reality. La conseguenza di questo scontro è stata evidente al televoto. Helena Prestes, amatissima dal pubblico generalista, ha infatti conquistato la vittoria, entrando di diritto in finale insieme a Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma. La mossa di Shaila, di fatto, ha determinato la fine di Zeudi come possibile rivale di Helena nella corsa alla finale.

Grande Fratello: arriva un aereo per gli Shailenzo, la reazione di Zeudi

Con i legami tra Shaila, Zeudi e Chiara ormai raffreddati, la casa si è trasformata in un campo di alleanze più sottili e tensioni palpabili. Zeudi e Chiara sono rimaste insieme con Lorenzo, Jessica, Helena e Mariavittoria, dando vita a nuovi equilibri che potrebbero influenzare gli ultimi giorni del reality.

I rapporti delle due sono tesi anche con Lorenzo. Dopo la rottura da Shaila, il modello aveva accusato Zeudi di aver studiato il GF e di essere entrata nella casa con un piano ben preciso: “Nella nomination che ha fatto su Shaila, io capisco la delusione, ma Zeudi non è mai stata davvero amica di Shaila. Compaesana sì, amica è un’altra roba. È stata amica tua, non di Shaila. Perché non è andata a nominare Helena che gliene ha combinate di ogni?”.

Anche Shaila, durante la semifinale, ha confessato di non aver capito la vera Zeudi: “Non metto in discussione la tua persona, ma come giochi in questo programma. Quando io e Lorenzo abbiamo litigato, tu ti sei esposta su di lui. Ti sei nascosta, stanno uscendo lati di te molto chiari. Tu crei alleanze, non amicizie”.

Oggi, mentre nella casa sorvolava un aereo dedicato agli Shailenzo, Zeudi ha spettegolato con Chiara dicendo: “Anche i fan sono come loro screditano gli altri per…”, ha detto scatenando la risata di Chiara. Nel messaggio inviato dagli Shailenzo c’era scritto: “Siete stati il contorno del Grande Fratello di S&L”. “Se una mia amica ridesse ad una battuta in cui mi perculano (come in questo video) la sfanculerei in un nano secondo”, si commenta. “Questo ti fa capire che persona è Chiara”, commenta un altro.