Dentro la casa del GF Vip 7 Ginevra Lamborghini è rimasta poco, eppure tanto le è bastato per farsi conoscere dal grande pubblico. Cacciata dopo i fatti di bullismo contro Marco Bellavia e riammessa per una settimana a cavallo di dicembre come ‘carte impazzita’ per destabilizzare Antonino Spinalbese (che per lei sembra avere un debole), è stata tra i personaggi più discussi. Come sempre il pubblico si divide tra pro e contro. Per capire il tenore basta dare uno sguardo ai tanti commenti affidati ai social.



Scrive un’utente: “Riesci ad attirare tutti gli stupidi comunque…verza mayonese Oriana giaele radio giornali ex concorrenti banchieri avvocati baristi. Tutti quelli che dicono o fanno azioni contro Antonino tu hai la capacità di fare foto abbracci confidenze cene serate con tutti sti pagliacci e poi noi che siamo tuoi fan non riusciamo a vedere piena gratitudine”.

Leggi anche: “Andate tutti a fan***”. GF Vip, decisione choc di Antonino. Furia nera dopo il fattaccio





Ginevra Lamborghini e Alessandro Basciano: ecco il singolo ‘I see’



E ancora: “Non sottovalutare né lui è nè la gente è un consiglio che le corde si spezzano”. Di ben altro tenore questo messaggio: “Sei una bomba atomica di energie sensualità #ginevralamborghini. Fuoco puro davvero, ma stai attenta a uomini come Antonino ,bravissima persona ma sarà sempre attratto da altri tipi di donne”.



“A lui piacciono e non resiste a donne tipo la spagnola ,prorompenti ,bellezze ricostruite alla perfezione ,é la sua natura ,tu #ginevralamborghini tu tutt’altra cosa ma davvero da tutti i punti di vista e a te ci vogliono “uomini” con altre qualità”. Ginevra Lamborghini non sembra pensare più di tanto ad Antonino, specie ora che il suo nuovo progetto è partito.



Di cosa si tratta? Ginevra ha deciso di seguire le orme della sorella Elettra e in coppia con Alessandro Basciano continua il lancio in giro per l’Italia del singolo ‘I see’, presentato in diretta nazionale lo scorso 19 dicembre al Grande Fratello Vip. I numeri premiano Ginevra che pare stia già pensando al prossimo lavoro.