“Sei fuori”. Ginevra Lamborghini, brutto colpo per l’ex GF Vip 7: la notizia è arrivata poco fa

Ginevra Lamborghini, la brutta notizia arriva solo oggi. Preparativi in corso per la serata evento Una Voce Per San Marino prossima allo start previsto al teatro Nuovo di Dogana il 25 febbraio. L’evento mira a eleggere solo un nome tra tanti candidati, pronto a rappresentare San Marino ai prossimi Eurovision Song Contest. Alla guida del timone Jonathan Kashanian che potrà essere seguito anche da chi si sintonizzerà sul canale 831 del digitale terreste. Ma la notizia che colpisce l’attenzione di tutti tira in ballo proprio l’ex gieffina.

Ginevra Lamborghini eliminata da Una Voce Per San Marino. Ebbene si, purtroppo non sarà il suo nome a rientrare nella selezione, proprio come è accaduto anche a Luquisha Lubamba di Drag Race Italia. Solo un mese fa circa, Ginevra Lamborghini, ex GF Vip, aveva annunciato la notizia con una Instagram Story, dove informmava tutti di aver aggiunto il suo nome tra quelli dei partecipanti alle selezioni, così come Lorenzo Licitra, che aveva trionfato ad X Factor 2017 contro i Maneskin. Alla selezione hanno risposto ben 1000 artisti da 31 paesi, ma per la sorella di Elettra il sogno finisce qui.

Ginevra Lamborghini eliminata da Una Voce Per San Marino

A riportare la notizia TvBlog che rende noti anche i talenti che hanno passato la selezione con esito positivo. Direttamente da Amici, il grande ‘si’ arriva per Deborah Iurato; Manuel Aspidi, e ancora Moreno e il trio Le Deva, Greta Manuzi. E oltre ai volti conosciuti di Amici, anche Roberta Pompa da X-Factor e un’ex vippona del GF.

Stiamo parlando di Pamela Prati che vola dritta verso la finale, così come Francesco Monte, Massimo Di Cataldo in coppia con Andrea Agresti, Roy Paci, Stefano D’Orazio e gli Eiffel 65. E come tutti sanno, ricorda anche TvBlog, questa rappresenta la seconda edizione del festival. E il vincitore sarà eletto per volare dritto a Liverpool, e vivere la splendida esperieza dell’Eurovision Song Contest 2023 in programma dal 9 al 13 maggio. Da 100 artisti della semifinale a 22 per il grande finale con il botto.

E come specificato sempre su TVBlog, il festival è reso grazie allo stretto sposalizio tra Segreteria di Stato per il Turismo, Media Evolution srl, Poste, Cooperazione ed Expo della Repubblica di San Marino, e San Martino RTV, Radiotelevisione della Repubblica di San Marino.