“Volevo essere io a dirvelo”. Gigi D’Alessio positivo al Covid: le sue condizioni

L’ennesimo vip italiano è stato contagiato dal coronavirus. Stavolta ad aver annunciato ufficialmente di essere risultato positivo al tampone è stato il cantante Gigi D’Alessio. Lo ha fatto con un video pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale. Dopo Albano Carrisi e molto probabilmente Pio e Amedeo che dovranno saltare il Capodanno su Canale 5 con Federica Panicucci, ora è toccato all’artista napoletano dover dare forfait ma stavolta nell’altro Capodanno tv, ovvero quello di Rai 1 con Amadeus.

Prima di Gigi D’Alessio, Al Bano aveva dunque comunicato: “Ebbene sì, il maledetto Covid mi ha colpito. Mi ha colpito al punto tale che non posso fare quello che avevo in programma di fare. Sono qua e devo combattere, questo braccio di ferro con questo maledetto che è invisibile ma colpisce. Lo chiamo il nemico più squallido. che dire? Finirà, perché tutto passa”. l Bano non potrà dunque prendere parte al Capodanno di Canale 5 che si terrà al Teatro Petruzzelli di Bari nella notte tra il 31 dicembre 2021 e l’1 gennaio 2022.

Gigi D’Alessio dovrà dunque rinunciare alla presenza a ‘L’anno che verrà’ e Amadeus sarà ovviamente molto dispiaciuto per l’accaduto. Nel filmato il cantante partenopeo ha specificato: “Mi sono sottoposto a cinque tamponi rapidi, tutti risultati negativi, poi ho fatto il tampone molecolare e sono risultato positivo”. Poi comunque ha spiegato nei dettagli quali siano le sue condizioni di salute e lui stesso ha confermato che non potrà rispondere presente all’evento di fine anno sul primo canale Rai.





Gigi D’Alessio ha fatto sapere di essere in uno stato di salute buono: “Ho una carica virale bassissima, evidentemente è perché sono vaccinato. Sto bene fortunatamente, farò la quarantena a casa e aspetterò il nuovo anno. Non potrò essere presente al Capodanno di Rai Uno come da programmi… Lo seguirò da casa! Vi faccio i miei auguri di buon anno e vi auguro una buona vita”. Tantissimi i messaggi che il cantante ha ricevuto sotto il suo video. Andiamo a vedere quali sono stati i principali.

I follower di Gigi D’Alessio gli hanno scritto questi messaggi di sostegno in questo momento difficile: “Riprenditi Gigi”, “Auguri di pronta guarigione”, “Forza e coraggio, guarisci presto”, “Siamo ormai tutti nella stessa barca, passerà”. E poi ancora: “Buona guarigione, non mollare mai”, “Che peccato, non sarà Capodanno senza di te”, “Ci mancherai su Rai domani”.