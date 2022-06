“Ci sarà anche lui”. LDA, dopo Amici il sogno che si avvera: pronti alla notizia bomba?

Gigi D’Alessio celebra 30 anni di carriera: venerdì 17 giugno concerto-evento in diretta su Rai1 da piazza del Plebiscito a Napoli. Una festa di popolo oltre che di musica per festeggiare il cantante napoletano con alcune delle sue canzoni più amate – partendo dalle prime che lo hanno portato alla notorietà, passando per i suoi Sanremo fino agli ultimi successi -, che si alterneranno anche a quelle dei suoi ospiti.

Sul palco di Piazza del Plebiscito, quindi, Gigi D’Alessio accompagnato da un’orchestra d’eccezione diretta dal Maestro Adriano Pennino ci saranno Amadeus, Alessandra Amoroso, Fiorello, Vanessa Incontrada, Achille Lauro, Fiorella Mannoia, Vincenzo Salemme, Eros Ramazzotti, Alessandro Siani, Mara Venier, Andrea Delogu, Stefano De Martino, Maurizio Casagrande, Clementino, Luchè, Massimo Alberti, Francesco Merola, Rosario Miraggio, Geolier, Lele Blade, Mv Killa, Samurai Jay, Enzo Dong, Vale Lambo, Franco Ricciardi e Ivan Granatino.





Gigi D’Alessio LDA canta al concerto di Napoli

Insieme a Gigi D’Alessio canterà anche il figlio, LDA, reduce dall’esperienza ad Amici 21 il talent show di Maria De Filippi. Luca D’Alessio è uscito in lacrime dal programma, ma con un enorme bagaglio d’esperienza. Grazie alla sua tenacia e al suo lavoro, pur non alzando la coppa finale, è riuscito a liberarsi della fastidiosa etichetta “figlio di”. E si tratta di un grande traguardo. Non è più il figlio di Gigi D’Alessio nel mondo della musica, ma è Gigi D’Alessio a essere il papà di LDA.

Gigi D’Alessio nella conferenza stampa di presentazione del concerto ha parlato di suo figlio Luca: “Canterà la sua canzone, io lo accompagnerò al pianoforte. Lui aveva un desiderio: che non gli dicessero che era il figlio di. Adesso sono io che sto dicendo: ‘Sono il papà di…’, quindi è già stata una bella conquista”.

Gigi D’Alessio non potrebbe essere più felice in questo momento: a lui va bene essere indicato come il papà di LDA anche se il figlio è all’inizio della carriera, una carriera che sta decollando dopo Amici 21. Il ragazzo ha combattuto molto per togliersi di dosso quell’etichetta e durante i mesi passati nella scuola ha affrontato anche la professoressa Anna Pettinelli, che inizialmente non ha fatto altro che paragonarlo al padre. Ora una cosa è certa: LDA si esibirà accanto al padre e per i fan sarà una bella emozione vederli insieme sul palcoscenico.

