“Allora siete pronti?”. LDA, la bomba dopo Amici 21: partono i festeggiamenti

Il successo di questa edizione di Amici è stato strepitoso. Non solo la vittoria di Luigi Strangis al termine di una cavalcata emozionante, ma tutti i percorsi degli allievi hanno entusiasmato il pubblico. Per non parlare delle relazioni che si sono create tra i ragazzi, i momenti difficili, i colpi di scena. Tra i partecipanti più apprezzati c’è sicuramente il figlio di Gigi D’Alessio. LDA e il successo dopo Amici. Il cantante ha saputo colpire nel segno con la sua voglia di sfondare al di là e oltre il cognome che porta.

LDA, un successo straordinario. Appena uscito dal talent show condotto da Maria De Filippi il cantante ha saputo sfruttare al massimo l’onda lunga dell’apprezzamento per le sue performance in tv. Non è mancato, tuttavia, un contrattempo durante un incontro con i fan. LDA, infatti, ha avuto un malore e si è dovuto allontanare dall’instore di Afragola. Poi fortunatamente tutto è tornato nella norma e il cantante si è scusato coi suoi sostenitori per il ritardo.





LDA ha saputo mostrare a Amici21 tutto il suo talento e la sua determinazione. E dire che inizialmente era stato criticato e addirittura considerato un “raccomandato”. Con il passare delle puntate, però, il giudizio del pubblico è cambiato. E il cantante ha raccolto i frutti del suo impegno. In particolare il singolo “Quello che fa male” ha battuto qualsiasi record di Amici, conquistando prima un disco d’oro e poi uno di platino. Ma non è tutto.

LDA è stato il primo ad ottenere un contratto discografico con un’etichetta importante, la Columbia Records – Sony Music Italy. Inoltre è arrivato anche il tour promozionale per lanciare il primo album che porta il suo stesso nome: LDA. In un’intervista a Fanpage ha raccontato: “Un’emozione strana, soprattutto quando mi hanno detto che ho fatto il disco d’oro e di platino più veloce di Amici. Non me lo aspettavo, e a 19 anni è molto strano avere tra le mani il disco di platino. Significa che è arrivato ciò che tu volevi dire, e quando succede questo, per l’artista è una roba pazzesca”.

LDA ha anche rivelato quali sono stati gli allievi con cui ha legato maggiormente: “Potrei citare cinque persone: Albe, Alex, Luigi, Carola e Nunzio. Ma se devo citare i più stretti: Albe, Alex e Nunzio. Si vedeva che erano compagni di classe, persone a cui stai vicino e con cui ti fai una chiacchiera. Mi hanno fatto venire una malinconia a un certo punto”.

