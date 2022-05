“Ma dove è finito?”. Gianni Sperti ‘sparito’ da UeD. E già si parla (male) della sua assenza

Il pubblico de n’è subito accorto, infatti Gianni Sperti a ‘Uomini e Donne’ non era presente nell’appuntamento di venerdì 6 maggio, l’ultimo della settimana andato in onda su Canale 5. Quando la puntata è cominciata, immediatamente si è potuto vedere come al fianco di Tina Cipollari non ci fosse il collega e inaspettatamente sul web non tutti l’hanno presa male questa notizia. Anzi, ci sono state grosse critiche. Ma intanto c’è grande mistero intorno all’opinionista del dating show.

Intanto, prima di parlarvi dell’assenza di Gianni Sperti a ‘Uomini e Donne’, vi ricordiamo che qualche settimana fa lui e Tina hanno avuto un bel battibecco. Tina Cipollari, andata su tutte le furie con Gianni Sperti, lo ha mandato… a quel paese! “Vai a quel paese. Maria basta. Buona Pasqua. Me ne vado. Pur di difendere quella diresti di tutto”. Mentre nello studio è esploso il caso, e in tanti hanno applaudito Tina, Gianni Sperti dal canto suo ha ribadito il suo punto di vista su una questione dibattuta.





Gianni Sperti a Uomini e Donne assente nella puntata del 6 maggio

Quando è iniziata la puntata, Maria De Filippi non ha rivelato i motivi della mancata presenza di Gianni Sperti a ‘Uomini e Donne’, anzi, l’argomento in questione non è stato proprio toccato. Quindi, non essendoci state spiegazioni, il mistero si è fatto decisamente fitto. Non è stato possibile scoprire la ragione della non partecipazione all’appuntamento del 6 maggio della trasmissione di Canale 5. Ma sul web gli utenti si sono scatenati, prendendo di mira proprio l’opinionista pugliese.

In rete, come riportato dal sito ‘Blasting News’, sono invece arrivati questi giudizi molto duri nei confronti di Gianni Sperti: “Si sta meglio senza Gianni”, “Oggi Ida deve difendersi da sola, dato che on c’è Gianni a farlo”, “Che bella questa puntata senza Gianni. Oggi manca in studio ed ecco perché si sta bene”. Se la sua assenza da ‘Uomini e Donne’ dovesse prolungarsi più del dovuto, non è da escludere che Maria De Filippi possa rompere il silenzio per spiegare cosa sia successo all’opinionista del dating show.

A ‘Uomini e Donne’ colpo di scena su Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti. Lui ha chiesto di parlare ancora una volta con Gloria, Gloria lo ha subito frenato, spiegando di essere ormai interessata ad un altro cavaliere presente in studio, con cui si è già scambiata un bacio. Quindi, una vera e propria batosta si è abbattuta sull’ex fidanzato della dama Ida Platano.

