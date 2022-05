“Ho scelto lui”. UeD, Riccardo Guarnieri umiliato in studio: due di picche senza precedenti

Clamoroso colpo di scena a Uomini e Donne. Protagonista ancora una volta Riccardo Guarnieri. Nelle ore scorse il cavaliere, al centro di violente critiche, ha deciso di interrompere la sua frequentazione con Maria Grazia con la quale si era baciato durante un’esterna. Gli occhi di tutti si sono spostati immediatamente su Ida Platano. A cominciare da quelli di Tina che continua a non credere ai due protagonisti di Uomini e Donne sostenendo come, da tempo, i due siano d’accordo. L’obiettivo sarebbe il business, termine ormai entrato nel copyright di Tina.



Riccardo Guarnieri ha ha spiegato di non provare più nulla per lei, se non una normale amicizia. I due potrebbero essere riusciti a trovare un punto d’incontro ed essersi chiariti, ma secondo i fan della coppia e secondo Tina Cipollari, presto potremo assistere ad un colpo di scena. Ma intanto il colpo di scena viene da Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti. La dama che nelle prime puntate dopo il ritorno era uscita con Riccardo per poi essere allontanata.





Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti, il cavaliere silurato



Una delusione mica dopo per Gloria che aveva usato parole durissime contro il cavaliere. “La decisione di Riccardo è stata un fulmine a ciel sereno. La mattina prima della registrazione mi ha persino mandato un sms per darmi il buongiorno! Avrei preferito non avere questa sorpresa, una telefonata non gli sarebbe costata nulla e mi avrebbe risparmiato una doccia fredda… Ma è per questo che ho pianto in studio: mi ha colto alla sprovvista”.



E ancora: “Da parte mia l’interesse è forte – ha proseguito Gloria Nicoletti -. Riccardo mi ha colpita sin dal primo momento ed è innegabile che io ci sia rimasta un po’ male. Anche da pare sua c’era attrazione, infatti il mio sospetto è che lui si sia fermato perché la passione che sentiamo fa quasi passare in secondo piano la conoscenza personale”.



Tra Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti tutto sembrava finito. Anzi no. Nelle puntata di oggi Riccardo chiederà di parlare ancora una volta con Gloria, Gloria lo ha subito frenato, spiegando di essere ormai interessata ad un altro cavaliere presente in studio, con cui si è già scambiata un bacio.

Riccardo Guarnieri, è successo di nuovo a UeD: ormai ha preso la sua decisione